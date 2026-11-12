BCR abre cuatro plazas con salarios entre ¢450.000 y ¢1,5 millones: estos son los requisitos para aplicar

El Banco de Costa Rica (BCR) y su subsidiaria BCR SAFI abrieron cuatro plazas vacantes en áreas financieras, tecnológicas y de seguridad.

Los puestos ofrecen rangos salariales mensuales que van desde los ¢450.000 hasta los ¢1,5 millones.

El Banco de Costa Rica busca personal para cuatro plazas en San José con salarios entre ¢450.000 y ¢1,5 millones en finanzas, seguridad y tecnología. (JOHN DURAN)

Todas las posiciones son para desempeñarse en San José.

Los requisitos académicos varían según la naturaleza del cargo e incluyen desde primaria completa o bachillerato en educación media hasta licenciatura universitaria o maestría, además de experiencia laboral previa y certificaciones técnicas específicas.

Gestor de riesgos

Esta vacante pertenece a la Unidad de Modelos Matemáticos y Metodologías de Riesgo del BCR, con sede en San José y bajo un contrato indefinido. El puesto ofrece un rango salarial de ¢1 millón a ¢1,5 millones mensuales.

Propósito: Implementar modelos, metodologías, técnicas y herramientas relacionadas con la gestión del riesgo para apoyar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral del Riesgo del Conglomerado Financiero BCR.

Implementar modelos, metodologías, técnicas y herramientas relacionadas con la gestión del riesgo para apoyar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral del Riesgo del Conglomerado Financiero BCR. Formación académica: Licenciatura universitaria con incorporación al colegio profesional respectivo, o bien bachillerato universitario con maestría e incorporación al colegio correspondiente. Se solicitan profesiones en Ciencias Económicas, Matemática, Ciencias Actuariales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Gestión de Riesgo o Ciencia de Datos.

Licenciatura universitaria con incorporación al colegio profesional respectivo, o bien bachillerato universitario con maestría e incorporación al colegio correspondiente. Se solicitan profesiones en Ciencias Económicas, Matemática, Ciencias Actuariales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, Derecho, Gestión de Riesgo o Ciencia de Datos. Experiencia: Mínimo dos años en puestos profesionales relacionados con gestión de riesgos o inversiones.

Mínimo dos años en puestos profesionales relacionados con gestión de riesgos o inversiones. Conocimientos técnicos: Dominio en evaluación y análisis integral de riesgos financieros, pruebas de estrés (backtesting), operación de mercados financieros nacionales e internacionales, valoración de instrumentos financieros, marco de referencia COBIT, normativa tributaria del Ministerio de Hacienda, administración de proyectos y manejo de portafolios de inversión y carteras de crédito.

Oficial de transporte de valores 1

El banco requiere un oficial de transporte de valores 1 con disponibilidad en San José, bajo la modalidad de contrato definido. La remuneración se ubica entre los ¢450.000 y los ¢550.000 mensuales.

Propósito: Custodiar y transportar valores para su recolección y entrega en oficinas del banco, instituciones y clientes, además de atender cajeros automáticos (ATM).

Custodiar y transportar valores para su recolección y entrega en oficinas del banco, instituciones y clientes, además de atender cajeros automáticos (ATM). Formación académica: Educación primaria completa o bachillerato en educación secundaria.

Educación primaria completa o bachillerato en educación secundaria. Experiencia: Un año de experiencia laboral, con al menos seis meses en el campo de la seguridad.

Un año de experiencia laboral, con al menos seis meses en el campo de la seguridad. Requisitos indispensables: Licencia de conducir B1, certificación vigente de idoneidad mental para portación de armas, certificación de curso básico de seguridad, registro de huellas dactilares al día y dominio en manejo de armas de fuego, protocolo de radio y utilización de equipos de seguridad.

Especialista en riesgos financieros

Esta plaza corresponde a la subsidiaria BCR SAFI, en San José, con contrato indefinido y un rango salarial de ¢1 millón a ¢1,5 millones al mes.

Propósito: Identificar, analizar y medir el impacto de los riesgos financieros a los que se expone el mercado de los fondos de inversión, monitorear el entorno financiero para mitigarlos y recomendar límites alineados con las tendencias del mercado y el apetito de riesgo de la entidad.

Identificar, analizar y medir el impacto de los riesgos financieros a los que se expone el mercado de los fondos de inversión, monitorear el entorno financiero para mitigarlos y recomendar límites alineados con las tendencias del mercado y el apetito de riesgo de la entidad. Formación académica: Licenciatura universitaria o bachillerato universitario con maestría en Ciencias Económicas, Estadística o Ciencias Actuariales, con incorporación al colegio profesional respectivo cuando su ley orgánica así lo exija.

Licenciatura universitaria o bachillerato universitario con maestría en Ciencias Económicas, Estadística o Ciencias Actuariales, con incorporación al colegio profesional respectivo cuando su ley orgánica así lo exija. Experiencia: Igual o mayor a dos años en puestos profesionales.

Ingeniero sénior TI (rol líder técnico)

El BCR busca un profesional para ocupar esta vacante de manera temporal en San José, con un salario mensual entre ¢1 millón y ¢1,5 millones.

Propósito: Desarrollar y ejecutar soluciones tecnológicas, mantenimientos, atención de incidentes e integraciones de sistemas críticos y de alta complejidad requeridos por la Fábrica de Software.

Desarrollar y ejecutar soluciones tecnológicas, mantenimientos, atención de incidentes e integraciones de sistemas críticos y de alta complejidad requeridos por la Fábrica de Software. Formación académica: Licenciatura universitaria en Ciencias de la Informática (cuando su ley orgánica así lo exija), bachillerato universitario con maestría relacionada con el área, o bachillerato universitario acompañado de al menos una certificación en Desarrollo de Software, Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Desarrollo Ágil o Desarrollo de Integraciones.

Licenciatura universitaria en Ciencias de la Informática (cuando su ley orgánica así lo exija), bachillerato universitario con maestría relacionada con el área, o bachillerato universitario acompañado de al menos una certificación en Desarrollo de Software, Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Desarrollo Ágil o Desarrollo de Integraciones. Experiencia: Dos años o más en puestos profesionales, o más de tres años en puestos técnicos.

Dos años o más en puestos profesionales, o más de tres años en puestos técnicos. Conocimientos técnicos: Manejo de la herramienta TFS, marco de desarrollo scrum, análisis y diseño de software, pruebas aplicables a soluciones tecnológicas, levantamiento de historias de usuario, ejecución contractual y normativa aplicable al área.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes disponibles, revisar los requisitos completos y aplicar por medio de la plataforma https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/ofertas-laborales.

La organización no detalló una fecha límite de recepción.

Nota: La información corresponde a los puestos disponibles al 12 de noviembre del 2026. La oferta y disponibilidad pueden variar con el tiempo.