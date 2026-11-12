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Economía

BCR abre cuatro plazas con salarios entre ¢450.000 y ¢1,5 millones: estos son los requisitos para aplicar

Las vacantes se ubican en San José y abarcan puestos financieros, de tecnología y seguridad en la entidad bancaria y su subsidiaria BCR SAFI

15/04/2024 San José. Edificio central del Banco Nacional (BN). Foto: Rafael Pacheco Granados
BCR tiene cuatro plazas vacantes en San José. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez