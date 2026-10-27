BCE mantendría sin cambios sus tasas de interés este 29 de octubre, pero analistas prevén alza en diciembre

La mayoría del mercado apunta a que el Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en su reunión de este jueves 29 de octubre, marcando así una pausa que sigue a la subida de 25 puntos básicos de setiembre, aunque los analistas coinciden en un nuevo endurecimiento monetario antes de que acabe el año.

La situación de la eurozona se dibuja complicada con una tasa de inflación en máximos de tres años, hasta el 3,8% en setiembre tras crecer seis décimas en un mes; el repunte de los bonos soberanos en sus principales economías, con Francia en el punto de mira por sus problemas de deuda, y una incertidumbre política que ha dejado fuertes protestas en varios países europeos.

Ante este contexto, la entidad central europea dejará los tipos de interés en su actual nivel en su próxima reunión de este 29 de octubre, con lo que la tasa de depósito (DFR) se mantendrá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, con el objetivo de ganar tiempo y tener una visión más ampliada en su reunión de diciembre.

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