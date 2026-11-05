Banco Central compra cifra histórica de divisas en 2026 para evitar mayor caída del dólar

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) adquirió durante este año un monto récord de dólares, en operaciones de estabilización cambiaria en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), en medio de una fuerte apreciación del colón frente al dólar.

La entidad adquirió más de $1.200 millones en 2026 y supone un récord en la intervención para evitar una mayor caída del precio del dólar desde la implementación del régimen de flotación administrada, a inicios de 2015 , sin contar el régimen de banda cambiaria.

Las operaciones de estabilización tienen como propósito reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio, tanto al alza —mediante la venta de divisas— como a la baja —mediante la compra de dólares—.

El ente emisor empezó a intervenir con este propósito el pasado 19 de febrero y, hasta el 30 de octubre, la última ocasión en que participó en Monex con ese propósito fue el miércoles 28 de ese mes.

Durante este período, el Banco Central adquirió $1.264 millones con ese objetivo; sin contar compras para reservas o para satisfacer la demanda del sector público, que también inciden en el precio.

“Hay un mercado cambiario con excesos (de divisas), que se manifiesta en dos variables: un menor precio y más reservas. Es una fuerza para la apreciación del colón”, manifestó Róger Madrigal, presidente del BCCR, al referirse a estas operaciones.

Esta cifra supera ampliamente los $771 millones vendidos en 2017 mediante operaciones de estabilización cambiaria, año que, hasta antes de 2026, registraba el mayor volumen de intervención bajo esta modalidad. En aquel momento, las ventas buscaban suavizar las presiones al alza sobre el precio del dólar, que oscilaba entre ¢555 y ¢565 .

En esta ocasión, las operaciones realizadas durante el año persiguen el efecto contrario: evitar una mayor caída del precio del dólar , que ha alcanzado mínimos históricos en el Monex, incluso por debajo de ¢450.

Los meses de mayor intervención en lo que va del año han sido febrero, marzo y abril, cuando el Banco Central adquirió más de $250 millones en cada uno de ellos, mediante operaciones de estabilización cambiaria.

El Banco Central también interviene con compras propias, para alimentar sus reservas, así como para satisfacer la demanda de divisas del sector público. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Participación activa

Mauricio Moya, líder de Inversiones de Mercado de Valores, afirmó que, a diferencia de años anteriores, el BCCR tiene una participación mucho más activa en el mercado cambiario durante 2026, con compras de divisas significativamente superiores a las observadas bajo el régimen de flotación administrada.

Moya recordó que el objetivo de estas intervenciones no es revertir la dirección del tipo de cambio, sino suavizar la velocidad del ajuste y evitar movimientos excesivamente bruscos o desordenados.

“A pesar de ello, el colón ha seguido apreciándose frente al dólar durante este año, lo que indica claramente una continua sobreoferta de dólares, pero con matices”, manifestó el líder de Inversiones de Mercado de Valores.

Por su parte, Juan Bautista Monge, de la subgerencia financiera de Mucap, comentó que este volumen de intervenciones del Banco Central confirma que persiste una presión estructural hacia la apreciación del colón.

“Estas compras han moderado la caída del dólar, en un contexto desafiante donde el menor dinamismo económico, las presiones sobre la recaudación y la pérdida de competitividad de los sectores generadores de divisas plantean desafíos adicionales para la economía”, agregó.

Monge también enfatizó que la intervención puede moderar la tendencia a la baja del dólar, pero añadió que difícilmente podrá revertirla de manera sostenida. “La interpretación para el mercado de estas intervenciones es como una señal de que el BCCR busca contener una apreciación excesiva”, aseguró.

Moya añadió que, si el BCCR necesita absorber una cantidad significativa de divisas para evitar movimientos abruptos en el precio, los participantes del mercado concluyen que la presión a la apreciación del colón proviene de factores estructurales, como el turismo y la inversión extranjera.

Estas operaciones se diferencian de los otros tipos de intervención porque buscan evitar movimientos bruscos en la cotización de la divisa.

Aunque todas las intervenciones influyen en el precio —tanto las compras para el sector público no bancario como las destinadas a las reservas monetarias—, las operaciones de estabilización constituyen la herramienta más directa para incidir en el mercado.

Según los registros del Banco Central, lo más habitual ha sido realizar intervenciones de estabilización para suavizar las presiones al alza sobre el tipo de cambio mediante la venta de dólares en el mercado.

Antes de 2026, la última ocasión en que el ente emisor intervino mediante la compra de dólares a través de operaciones de estabilización fue en 2015. También lo hizo en 2014 y 2008, aunque en todos esos casos los montos fueron mucho menores que los registrados este año.

Evolución del tipo de cambio

Este año, el tipo de cambio mantiene la tendencia a la baja que arrastra desde mediados de 2022 y alcanzó un mínimo histórico en el Monex el pasado 18 de setiembre, cuando cerró en ¢446,80.

Actualmente, el precio del dólar se sitúa en ¢452,08, es decir, ¢49,91 menos que los ¢501,99 registrados el mismo día del año pasado. En términos porcentuales, el colón se apreció un 9,94% durante los últimos 12 meses.

En las últimas semanas, el valor de la divisa frente a la moneda nacional ha fluctuado entre ¢450 y ¢460. Este viernes, el tipo de cambio disminuyó ¢2,23 respecto a la sesión del mismo día de la semana anterior, cuando la cotización alcanzó los ¢454,31.