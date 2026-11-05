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Economía

Banco Central compra cifra histórica de divisas en 2026 para evitar mayor caída del dólar

El emisor mantiene una participación activa con la compra de dólares para estabilización cambiaria desde febrero

Banco Central de Costa Rica (BCCR)
25/09/2025 San José. Edificio central del Banco Central de Costa Rica (BCCR). Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados
Luis Enrique Brenes

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) adquirió durante este año un monto récord de dólares, en operaciones de estabilización cambiaria en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), en medio de una fuerte apreciación del colón frente al dólar.

La entidad adquirió más de $1.200 millones en 2026 y supone un récord en la intervención para evitar una mayor caída del precio del dólar desde la implementación del régimen de flotación administrada, a inicios de 2015, sin contar el régimen de banda cambiaria.

Las operaciones de estabilización tienen como propósito reducir presiones excesivas sobre el tipo de cambio, tanto al alza —mediante la venta de divisas— como a la baja —mediante la compra de dólares—.