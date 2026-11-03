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Economía

Así variará el costo promedio del marchamo 2027: solo los vehículos particulares pagarían menos

Valor promedio del derecho de circulación aumentaría para taxis, autobuses y motocicletas. INS atribuye las variaciones al canon de Aresep y póliza obligatoria

Presas en salida de Cartago, por Taras
El INS presentó las variaciones promedio del marchamo 2027 para automóviles particulares, motocicletas, autobuses y taxis. Estos últimos tendrían el mayor incremento, mientras que los particulares pagarían menos. Rafael Pacheco Granados
Arianna Villalobos Solís

A partir de este 2 de noviembre, los conductores podrán pagar el marchamo para obtener el derecho de circulación correspondiente al 2027. El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó de cómo variará el costo promedio según el tipo de vehículo. En principio, solo los automóviles particulares registrarían una disminución en el monto por cancelar.

Para ilustrar las variaciones en el costo promedio de las distintas categorías, el INS presentó ejemplos de automóviles particulares, motocicletas, buses y taxis. De estos grupos, solo el primero registraría una disminución, mientras que los demás experimentarían aumentos.