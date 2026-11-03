Así variará el costo promedio del marchamo 2027: solo los vehículos particulares pagarían menos

A partir de este 2 de noviembre, los conductores podrán pagar el marchamo para obtener el derecho de circulación correspondiente al 2027. El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó de cómo variará el costo promedio según el tipo de vehículo. En principio, solo los automóviles particulares registrarían una disminución en el monto por cancelar.

Para ilustrar las variaciones en el costo promedio de las distintas categorías, el INS presentó ejemplos de automóviles particulares, motocicletas, buses y taxis. De estos grupos, solo el primero registraría una disminución, mientras que los demás experimentarían aumentos .

Los taxis tendrían el mayor incremento promedio, de ¢56.591. Este monto pasaría de ¢284.764 en el marchamo del 2026 a ¢341.355 para el próximo año.

En contraste, los automóviles particulares registrarían una reducción promedio de ¢9.347, asociada principalmente al impuesto a la propiedad de vehículos. Se utilizó como referencia un vehículo modelo 2018, según la estimación del INS.

Vehículos particulares son los únicos que, en promedio, pagarán menos para el marchamo 2027. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Particulares pagarían menos en promedio

Según las estimaciones del INS, los vehículos particulares son la única categoría que registraría una reducción en el costo promedio del marchamo. En este grupo, el monto bajaría de ¢217.706 a ¢208.359.

El desglose de los componentes del derecho de circulación muestra que la disminución se debe principalmente a una rebaja en el impuesto a la propiedad de vehículos , cuyo monto promedio pasaría de ¢167.100 a ¢156.054.

En términos porcentuales, la comparación entre ambos años refleja una reducción promedio del 4,3%.

Los autobuses, así como los taxis, registran los mayores incrementos en el costo promedio del marchamo. En el caso de los buses, el aumento es de ¢54.331. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Buses y taxis sufren el mayor incremento

Los autobuses y los taxis registrarían los mayores aumentos promedio en el costo del marchamo para el 2027, según las estimaciones del INS . En el primer caso, el incremento se relaciona con el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), mientras que en el segundo responde principalmente al canon que se paga a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El costo promedio para los autobuses pasaría de ¢332.854 en el marchamo del 2026 a ¢387.185 en el del 2027. Esto representa un aumento de ¢54.331 (16,32%). El componente con mayor variación es el SOA, cuyo monto subiría de ¢81.060 a ¢91.108.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) explicó que los autobuses registraron el mayor incremento en la tarifa del SOA para el 2027. Para calcularla, se consideraron la frecuencia y la gravedad de los accidentes asociados con estos vehículos, así como los casos recientes en los que un solo percance obliga a atender a numerosas personas.

En cuanto a los taxis, el costo promedio del marchamo aumentaría ¢56.591 (19,87%), la mayor diferencia entre las categorías analizadas. La variación obedece principalmente al incremento de ¢50.757 en el canon que deben pagar a la Aresep para financiar la fiscalización y regulación del servicio.

Ese rubro pasaría de ¢108.262 a ¢159.019 y explicaría el 89% del aumento en el costo del marchamo para los taxis.

Al igual que los autobuses, el incremento en el pago de marchamo para las motocicletas está principalmente asociado al costo del SOA, el cual incrementa a raíz de la alta siniestralidad que reporta este tipo de automotores. (Alonso Tenorio/Foto)

Motocicletas también pagarán más

Las motocicletas también registrarían un aumento en el costo promedio del marchamo, que pasaría de ¢125.564 en el 2026 a ¢130.556 en el 2027. La diferencia sería de ¢4.991, equivalente a un alza del 3,9%.

Al igual que en el caso de los autobuses, la variación se relaciona principalmente con el SOA, cuyo monto pasa de ¢99.623 a ¢104.110, es decir, ¢4.487. Esto representa casi el 90% del ajuste en el precio promedio.

Según la Sugese, el incremento responde a la alta siniestralidad de estos automotores y al aumento de los accidentes en carretera en los que se ven involucrados.