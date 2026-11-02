AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Economía

Así reseñaron en Singapur la salida de Costa Rica del Acuerdo Transpacífico

Uno de los principales medios de Singapur reportó el archivo de la adhesión de Costa Rica al CPTPP

El Acuerdo Transpacífico es señalado por exjerarcas como una herramienta para diversificar los mercados de Costa Rica, pero la revisión anunciada por Laura Fernández abre interrogantes sobre el proceso de adhesión y sus próximos pasos.
La decisión del Gobierno de Laura Fernández de frenar el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y separar a Indiana Trejos del cargo tuvo cobertura en la prensa de Singapur. Fotocomposición en Canva/Archivo LN y Shutterstock
Gustavo Ortega Campos

La decisión del Gobierno de Costa Rica de archivar el Acuerdo Transpacífico y destituir a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, también llegó a los medios de comunicación de Singapur.

El 29 de octubre, The Straits Times publicó la noticia sobre el retiro de la candidatura costarricense para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y la salida de Trejos, decisiones que anunció la presidenta Laura Fernández.

El medio señaló que Fernández justificó la destitución de Trejos, quien participó en las negociaciones como viceministra durante el Gobierno anterior, por la falta de transparencia.