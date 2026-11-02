Así reseñaron en Singapur la salida de Costa Rica del Acuerdo Transpacífico

La decisión del Gobierno de Costa Rica de archivar el Acuerdo Transpacífico y destituir a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, también llegó a los medios de comunicación de Singapur.

El 29 de octubre, The Straits Times publicó la noticia sobre el retiro de la candidatura costarricense para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y la salida de Trejos, decisiones que anunció la presidenta Laura Fernández.

El medio señaló que Fernández justificó la destitución de Trejos, quien participó en las negociaciones como viceministra durante el Gobierno anterior, por la falta de transparencia.

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