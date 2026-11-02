Así reseñaron en Singapur la salida de Costa Rica del Acuerdo Transpacífico

La decisión del Gobierno de Costa Rica de archivar el Acuerdo Transpacífico y destituir a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, también llegó a los medios de comunicación de Singapur.
El 29 de octubre, The Straits Timespublicó la noticia sobre el retiro de la candidatura costarricense para ingresar al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) y la salida de Trejos, decisiones que anunció la presidenta Laura Fernández.
El medio señaló que Fernández justificó la destitución de Trejos, quien participó en las negociaciones como viceministra durante el Gobierno anterior, por la falta de transparencia.
También mencionó que el retiro de la solicitud ocurrió después de las protestas de grupos de productores costarricenses, principalmente del sector agrícola.
“Costa Rica presentó una solicitud para unirse al CPTPP en 2022 y celebró más de 100 reuniones de alto nivel para lograr el consenso entre los miembros. En noviembre de 2024, el bloque invitó formalmente al país centroamericano a formar parte del CPTPP”, indicó el medio asiático.
Fernández anunció las decisiones el 28 de octubre, mediante un video. Las negociaciones técnicas para el ingreso de Costa Rica al acuerdo terminaron en mayo pasado, pocos días antes de que ella asumiera la Presidencia.
Singapur forma parte de los 12 países integrantes del acuerdo, junto con Japón, Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Brunéi, Vietnam, Canadá, Chile, México, Perú y Reino Unido.
Costa Rica tiene un tratado de libre comercio vigente con Singapur desde el 1.º de julio de 2013.