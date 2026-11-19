La adaptación de un gato rescatado requiere un proceso gradual y sin contacto físico forzado. El veterinario Carlos Gutiérrez, señala que el éxito radica en respetar los tiempos del animal y permitirle acercarse por voluntad propia.
Adoptar un felino acostumbrado a vivir en la vía pública representa un desafío para quienes esperan una mascota cariñosa desde el primer día. Muchos de estos animales necesitan más tiempo para confiar en las personas, conocer los espacios interiores y sentirse seguros en su nuevo entorno.
De acuerdo con el diario El Español, el especialista advierte que no todos los gatos buscan cercanía permanente con sus cuidadores. Algunos poseen una personalidad independiente y disfrutan compartir una misma habitación sin recibir caricias constantes.
Para facilitar la convivencia en la vivienda, existen cuatro recomendaciones clave:
- Respetar su espacio: Debe permitir que el felino explore la casa sin perseguirlo, cargarlo o acariciarlo a la fuerza. Si el animal busca esconderse, necesita un lugar tranquilo donde sienta protección.
- Acercar la comida a su refugio: Coloque el alimento cerca del sitio donde permanece oculto. Esta acción ayuda a que el gato relacione la presencia humana con experiencias agradables hasta que decida acercarse por iniciativa propia.
- Evitar el contacto físico forzado: No intente ganar su afecto con caricias insistentes. Una alternativa eficaz consiste en permanecer en la misma habitación, incluso sentado en el suelo, sin invadir su territorio ni exigirle interacción.
- Respetar su personalidad: Algunos ejemplares desarrollan confianza con sus cuidadores, pero jamás buscan compañía todo el tiempo. Debe aceptar esa naturaleza independiente.
Tiempo de adaptación
No existe un plazo único para que un gato se acostumbre a vivir dentro de una casa. La duración de esta etapa depende de sus experiencias previas, su edad, su temperamento y su respuesta ante la convivencia con las personas.
Los felinos adultos con años de vida en colonias o entornos callejeros suelen requerir periodos más prolongados. Incluso, algunos sienten mayor comodidad en espacios donde ya dominan su entorno.
Por este motivo, el avance no se mide por la cantidad de veces que el animal busca caricias o permanece junto a sus dueños. El verdadero indicador es su capacidad para mostrarse tranquilo y seguro.
Si tras varias semanas la mascota manifiesta señales importantes de estrés, se esconde de forma constante o reacciona con bufidos ante las personas, se recomienda consultar con un especialista en comportamiento felino.