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Ciencia

¿Qué expresa su gato cuando se acerca con la cola levantada? Un veterinario lo explica

Un veterinario detalla las claves posturales y los cambios de conducta que indican bienestar o posibles problemas en los felinos

Expertos explican por qué los gatos rascan muebles y cómo este comportamiento natural favorece su salud sin necesidad de recurrir a castigos.
Los gestos cotidianos y las dinámicas de sueño en los gatos demuestran su apego, mientras que los cambios en sus hábitos alertan sobre su condición física. ChatGPT
La Nación / Argentina / GDA

Los gatos comunican sus estados de ánimo a través de gestos, posturas y rutinas sin necesidad de emitir sonidos. Observar estas acciones resulta clave para cualquier dueño que desea fortalecer el vínculo con su animal y garantizar un entorno saludable.

El veterinario Carlos Gutiérrez sostiene que los pequeños movimientos ofrecen pistas precisas sobre la confianza y el nivel de satisfacción que el felino siente en su convivencia diaria con los humanos.

Los especialistas recomiendan chequeos frecuentes, ejercicio adaptado y una dieta equilibrada para proteger la salud de los gatos mayores.
Un especialista en veterinaria explicó que la cola erguida representa una intención pacífica hacia las personas. (ChatGPT /Generada con IA)