Venus alcanzará su punto máximo de brillo de 2026 este viernes 27 de noviembre y podrá observarse en el cielo previo al amanecer, según señaló el sitio web especializado Time and Date.

El planeta registrará una magnitud aparente de -4,87, lo que significa que brillará más de 20 veces que Sirio, la estrella más luminosa del firmamento.

Venus iluminará la madrugada de este viernes 27 de noviembre con su máximo brillo del año. Imagen con fines ilustrativos de la Luna y Venus en 2021. (Rafael Pacheco Granados)

Condiciones de observación según el hemisferio

Según Time and Date, el fenómeno será visible antes de la salida del sol desde ambos hemisferios de la Tierra, aunque los observadores del hemisferio norte tendrán una ligera ventaja porque Venus aparecerá sobre el horizonte bastante antes del amanecer.

Al sur del ecuador, el planeta se divisará por primera vez durante el crepúsculo matutino, especialmente en el extremo sur.

Segundo pico de luminosidad en 2026

Esta es la segunda ocasión en que el brillo de Venus alcanza su punto máximo durante 2026. Time and Date detalló que el evento anterior ocurrió el 22 de setiembre, cuando iluminó los cielos vespertinos con una magnitud aparente de -4,78.

En aquella fecha de setiembre, los observadores del hemisferio sur tuvieron una vista privilegiada porque el planeta permaneció alto en el cielo al atardecer, mientras que al norte del ecuador desapareció tras el horizonte durante el crepúsculo vespertino.

Características del planeta Venus

Según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), Venus es el segundo planeta desde el Sol, el vecino planetario más cercano a la Tierra y el tercer objeto más brillante del cielo después del Sol y la Luna.

Este cuerpo celeste gira lentamente en dirección opuesta a la mayoría de los planetas y posee una estructura y tamaño similares a los de la Tierra.

Su densa atmósfera atrapa el calor en un efecto invernadero desbocado, lo que lo convierte en el planeta más caliente del sistema solar con temperaturas superficiales de unos 467 °C (872 grados Fahrenheit), suficientes para fundir el plomo.

La presión atmosférica en su superficie equivale a unas 93 veces la del nivel del mar en la Tierra, y bajo sus nubes densas y persistentes existen volcanes y montañas deformadas.

Los antiguos romanos nombraron al planeta en honor a Venus, su diosa del amor y la belleza, conocida como Afrodita por los antiguos griegos.

Es el único planeta del sistema solar con el nombre de una deidad femenina, y la mayoría de sus accidentes geográficos llevan nombres de mujeres.