Los adultos mayores con el hábito de dormir siestas matutinas presentan un riesgo de mortalidad 30% mayor en comparación con quienes descansan por la tarde.

Así lo determinó una investigación científica publicada en la revista JAMA Network Open. El estudio analizó la relación entre los patrones de sueño diurno y la salud a largo plazo en personas de edad avanzada.

El investigador Chenlu Gao señaló que las siestas excesivas probablemente revelan la presencia de enfermedades subyacentes, condiciones crónicas o trastornos del sueño. ( ChatGPT/Generada con IA)

Científicos del Mass General Brigham y del Rush University Medical Center, en Estados Unidos, realizaron el seguimiento a 1.338 adultos mayores durante un periodo de hasta 19 años.

El análisis reveló que las siestas más prolongadas y frecuentes tienen un vínculo con tasas más altas de mortalidad. Cada hora adicional de sueño diurno incrementó en aproximadamente 13% el riesgo de muerte. Por su parte, cada siesta extra al día elevó este indicador en cerca de 7%.

Medición objetiva del descanso

Para obtener los datos, los investigadores utilizaron registros del Proyecto Rush de Memoria y Envejecimiento. Esta iniciativa comenzó en 1997 en el norte de Illinois, Estados Unidos, con el fin de estudiar cambios en la memoria, las capacidades cognitivas y el funcionamiento neurológico de los adultos mayores.

A partir de 2005, los participantes utilizaron monitores de actividad en la muñeca durante diez días. Estos dispositivos registraron periodos de movimiento y reposo. Gracias a esta tecnología, los expertos identificaron con precisión la duración, la frecuencia y el horario exacto de cada descanso.

En 2025, el equipo científico cruzó esta información inicial con los registros de mortalidad por cualquier causa acumulados durante casi dos décadas. Esta metodología permitió evaluar los hábitos de sueño con mayor objetividad que en estudios previos, los cuales dependían de los testimonios de los propios pacientes.

Chenlu Gao, autor principal del estudio e investigador del Departamento de Anestesiologia del Mass General Brigham, explicó mediante un comunicado que esta es una de las primeras investigaciones en demostrar una asociación entre patrones de siesta medidos objetivamente y la mortalidad. El también investigador asociado de la División de Trastornos del Sueño y Ritmos Circadianos señaló que monitorear estos hábitos posee un inmenso valor clínico para detectar problemas de salud de forma temprana.

Señales de alerta en el organismo

Las siestas diurnas son una práctica habitual en la tercera edad. Las estimaciones científicas indican que entre 20% y 60% de los adultos mayores duermen durante el día de manera regular.

Un descanso ocasional ayuda a recuperar energía y mejora el estado de alerta, pero el sueño diurno excesivo tiene vínculos previos con enfermedades cardiovasculares y procesos de neurodegeneración.

Los autores aclararon que los resultados muestran una correlación estadística y no una relación de causa y efecto. Dormir durante el día no provoca enfermedades ni aumenta por sí solo las probabilidades de fallecimiento.

Gao subrayó en el reporte que las siestas excesivas probablemente funcionan como un indicador de enfermedades subyacentes, condiciones crónicas o trastornos del sueño. También pueden reflejar alteraciones en el ritmo circadiano, el cual regula los ciclos naturales de sueño y vigilia del cuerpo humano.

Por otra parte, los científicos no hallaron un aumento en el riesgo asociado con la irregularidad de los horarios. Variar el momento o la duración de las siestas entre distintos días no representó una señal de peligro adicional.

El papel de los dispositivos inteligentes

Los investigadores consideran que el uso de dispositivos, como relojes y pulseras inteligentes, servirá como herramienta complementaria para vigilar la salud de los adultos mayores.

Identificar cambios repentinos en la duración, frecuencia u horario de las siestas facilitará a los profesionales médicos el reconocimiento temprano de alteraciones en el organismo. Esto permitirá investigar posibles padecimientos aún sin diagnóstico.

El equipo científico concluyó que se requieren nuevas investigaciones para determinar si estos patrones logran predecir enfermedades específicas y cómo integrarlos en la práctica clínica diaria.