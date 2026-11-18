Un dispositivo bioelectrónico flexible desarrollado por investigadores de la Universidad de Texas (UT), en Estados Unidos, logra que las personas alcancen la fase de sueño REM 43 minutos más rápido en promedio.

El aparato recibe el nombre de NEUSLeeP y también incrementa en cerca de 16 minutos la permanencia de los voluntarios en esa etapa del descanso nocturno, asociada con los sueños más vívidos.

Científicos desarrollan un adhesivo que acelera y prolonga el sueño REM. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. (Tang et al/Captura de pantalla Nature Communications)

La revista científica Nature Communications publicó los hallazgos en junio de 2026. El estudio abre una vía para investigar tratamientos contra los trastornos del sueño sin recurrir a medicamentos ni a cirugías.

Kai Wing Kevin Tang, doctor en ingeniería biomédica por la UT y líder de la investigación, señaló en un comunicado que esta es la primera vez que consiguen alcanzar de manera no invasiva regiones profundas del cerebro vinculadas con el sueño REM y monitorear simultáneamente la actividad cerebral.

Funcionamiento del dispositivo

El NEUSLeeP se adhiere a la piel de la cabeza antes de dormir y combina dos componentes tecnológicos principales: transdutores y electrodos.

Los transdutores son piezas pequeñas que transforman la energía eléctrica en ondas de ultrasonido, las cuales emplean frecuencias superiores a la capacidad auditiva humana. Esta característica permite estimular zonas cerebrales profundas sin atravesar el cráneo mediante intervenciones quirúrgicas.

De manera paralela, los electrodos captan las señales eléctricas del órgano. Con este registro, los científicos observan la respuesta cerebral a la estimulación y analizan su influencia en los mecanismos que regulan el descanso.

A diferencia de los fármacos para dormir de acción amplia en el organismo, esta tecnología busca actuar únicamente en áreas específicas relacionadas con el sueño REM sin utilizar sustancias químicas.

Importancia del descanso profundo

La sigla REM proviene del inglés rapid eye movement. Esta fase recibe ese nombre debido a los movimientos oculares acelerados que ocurren con los párpados cerrados.

Además de albergar la mayoría de los sueños intensos, esta etapa participa en la consolidación de recuerdos, en el procesamiento de emociones y en la adaptación corporal ante el estrés.

Gregory Fonzo, uno de los responsables del proyecto, explicó que el sueño REM va más allá de soñar, pues implica reequilibrio emocional y adaptación al estrés. El especialista indicó que optimizar esta fase ayuda a las personas a manejar mejor la tensión y a mejorar su bienestar general.

Las alteraciones en este ciclo tienen vínculos previos con la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Por este motivo, el equipo científico evalúa si esta tecnología facilita el desarrollo de nuevas terapias.

Pruebas en voluntarios

Para comprobar la eficacia del NEUSLeeP, los especialistas ejecutaron un ensayo con 28 participantes. El grupo incluyó tanto a personas con buen descanso como a individuos con dificultades para dormir.

Durante las pruebas, los usuarios del adhesivo alcanzaron el sueño REM 43 minutos antes en promedio y extendieron esa fase por unos 16 minutos adicionales. Los voluntarios calificaron el aparato como cómodo y los investigadores registraron pocos efectos adversos.

La estimulación también aumentó la variabilidad de la frecuencia cardíaca en los participantes sanos, un indicador útil para medir la adaptación del sistema nervioso autónomo ante distintas situaciones.

Los exámenes de imagen revelaron además cambios en los circuitos cerebrales encargados de procesar las emociones. Aunque los datos sugieren posibles efectos en la regulación emocional, los autores aclaran que aún resulta imposible afirmar que el dispositivo mejore los síntomas de trastornos psicológicos.

Etapa de investigación

A pesar de estos resultados prometedores, el NEUSLeeP permanece en fase de investigación. Como el ensayo involucró a un grupo reducido de voluntarios, los expertos requieren pruebas más amplias para confirmar sus efectos, determinar su duración y evaluar su eficacia en personas con trastornos específicos del sueño.

Los investigadores planean expandir los experimentos para analizar posibles aplicaciones en pacientes con insomnio crónico, depresión y trastorno de estrés postraumático. El equipo también considera que esta tecnología podría adaptarse en el futuro para monitorear el sueño en el hogar y desarrollar tratamientos personalizados

El grupo científico ya colabora con la unidad de comercialización de tecnologías de la Universidad de Texas para estudiar vías que permitan llevar el dispositivo al mercado. Asimismo, los responsables registraron una solicitud de patente, aunque por el momento no existe una fecha prevista para su disponibilidad al público.