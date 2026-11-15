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Ciencia

¿Manchas de humedad en las paredes? Conozca la mezcla casera que elimina el problema sin dañar la pintura

Pintores recomiendan una mezcla casera para quitar manchas superficiales sin levantar la pintura y detallan cómo prevenir daños mayores en los muros

Un método casero con vinagre y bicarbonato ayuda a eliminar el moho por condensación y mantener las paredes en mejor estado.
El vinagre y bicarbonato es un método efectivo para erradicar la humedad superficial en su hogar. ChatGPT
Europa Press