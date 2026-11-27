La Luna, Júpiter y Marte protagonizarán una conjunción en la constelación de Leo el próximo lunes 30 de noviembre, informó la Fundación Cientec.

El fenómeno será visible a simple vista desde las 11:05 p. m. de ese día y se extenderá hasta las 5:10 a. m. del día siguiente, momento en que los astros desaparecerán con la luz del Sol.

Conjunción de la Luna, Júpiter y Marte iluminará la constelación de Leo este lunes 30 de noviembre. Image con fines ilustrativos de una alineación de la Luna con los planetas Venus y Júpiter. (Johnalexier/Shutterstock)

Durante ese lapso, la Luna se ubicará muy cerca de Júpiter, a una altitud de 86° sobre el horizonte noreste, con Marte en sus proximidades.

De acuerdo con Cientec, el satélite natural tendrá 21 días de edad, cerca de su fase de cuarto menguante. A diferencia de lo ocurrido el 2 de noviembre, en esta ocasión la Luna no pasará aparentemente tan cerca de ambos planetas, aunque permanecerá en la misma región del cielo.

La Fundación detalló que el evento se puede observar a simple vista. Sin embargo, indicó que quienes dispongan de telescopio podrán distinguir los cráteres lunares y las lunas de Júpiter durante el evento.

Acercamiento de los astros

Por su parte, los sitios especializados Time and Date y Star Walk describen el evento como un acercamiento. Star Walk precisa que a la agrupación se sumará Regulus, la estrella más brillante de la constelación de Leo.

Según los datos de ese portal, los cuatro astros se concentrarán dentro de un círculo de apenas 5,2° de diámetro, un espacio equivalente a la mitad del ancho de un puño visto con el brazo extendido.

Agrupaciones con estas características de brillo y cercanía ocurren solo siete veces en 200 años, entre 1900 y 2099, de acuerdo con el sitio web.

Para ubicar los cuerpos celestes, Star Walk indica que la Luna servirá como punto de partida inicial, ya que presentará cerca del 60% de su disco iluminado. Júpiter destacará como el punto más brillante del grupo con una magnitud de -2,2, seguido por el tono rojizo de Marte con magnitud 0,5 y el brillo blanco azulado de Regulus con magnitud 1,4.

La forma de esta agrupación cambiará en el transcurso de la noche conforme la Luna se desplace. Además, en esa misma zona del cielo alrededor de Regulus se ubica la figura conocida como la Hoz de Leo, un patrón con forma de signo de interrogación invertido que delinea la cabeza y la melena de la constelación.