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Ciencia

¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Aplique este método casero de inmediato

Aprenda a erradicar el mal olor del servicio sanitario con ingredientes caseros como vinagre y canela para mantener la frescura en su hogar

Una limpieza periódica con vinagre tibio o cloro diluido permite destapar los chorros del inodoro y prevenir descargas lentas o incompletas.
Guía práctica para eliminar malos olores en el inodoro mediante técnicas naturales de limpieza y consejos para ventilar la estancia. ChatGPT
El Universal