Fotografiar una superluna de este martes 24 de noviembre requiere planificar el lugar de observación, incorporar referencias terrestres en el encuadre y ajustar la exposición según el equipo disponible, según recomendó Bill Ingalls, fotógrafo principal de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

El fenómeno de este martes 24 de noviembre presenta un disco lunar con un tamaño aparente y un brillo ligeramente superiores al promedio al ubicarse en el tramo más próximo de su órbita respecto a la Tierra, visible sobre el este a la puesta del Sol.

Fotógrafo de la NASA detalla pasos para capturar imágenes de una superluna.s (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para capturar este tipo de eventos astronómicos con una cámara réflex digital o un teléfono inteligente, Ingalls sugirió seguir estos pasos:

1. Vincule la Luna con objetos terrestres Evite fotografiar el satélite de forma aislada en el cielo sin ninguna referencia. Ingalls recomendó integrar un elemento terrestre en la composición, como un monumento local u otro objeto que aporte sentido de lugar a la imagen.

2. Planifique la ubicación con antelación Explore el punto de observación con uno o más días de anticipación. El especialista utiliza herramientas como Google Maps, otras aplicaciones y una brújula para calcular el ángulo exacto y el momento preciso en que aparecerá el astro. Asimismo, aconsejó buscar sitios alejados de la contaminación lumínica o gestionar permisos para acceder a azoteas.

3. Aproveche los recursos disponibles en el entorno Si no cuenta con acceso a monumentos o edificios altos, trabaje con los elementos de su entorno inmediato. Ingalls ejemplificó este recurso con una fotografía en la que apuntó un teleobjetivo entre los árboles de un bosque e iluminó el follaje con la luz roja de su linterna frontal durante una exposición prolongada.

4. Incorpore personas en el encuadre La observación lunar tras el atardecer o en la madrugada permite incluir personas en la toma para personalizar la escena. El fotógrafo mencionó composiciones en las que los participantes aparentan sostener la Luna en sus manos.

5. Ajuste el enfoque y la exposición en teléfonos inteligentes Si utiliza un teléfono celular, el encuadre debe ser más panorámico e incluir un primer plano en zonas con algo de iluminación urbana, pues el dispositivo no captará un disco lunar gigante. Toque la pantalla y mantenga el dedo sobre la Luna para bloquear el enfoque; luego, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para aclarar u oscurecer la exposición.

6. Configure el balance de blancos y la velocidad en cámaras réflex Para fotografías con cámaras réflex digitales (SLR), Ingalls emplea el ajuste de balance de blancos de luz diurna, debido a que la luz lunar es reflejo de la luz solar. Si utiliza lentes de largo alcance, considere que la Luna es un objeto en movimiento, por lo que deberá equilibrar la exposición con una velocidad de obturación mucho más rápida.