Cómo fotografiar la lluvia de meteoros Leónidas: guía para capturar el fenómeno astronómico de noviembre

La lluvia de meteoros Leónidas llegará a su punto de máxima visibilidad durante el 17 y el 18 de noviembre de 2026, según informó la Fundación Cientec.

Además de observar el fenómeno celeste, existen lineamientos específicos para capturarlo en fotografía mediante cámaras con control manual, un proceso que depende de la técnica y de la paciencia, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Los destellos de la lluvia de meteoros Leónidas provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

El lapso más oportuno para buscar los destellos abarcará las horas de la madrugada, inmediatamente después de la puesta de la Luna, detalló la NASA. Para mejorar la experiencia visual, la agencia espacial aconsejó trasladarse a un punto oscuro y dar a los ojos cerca de 30 minutos de adaptación antes de la observación.

Según la Fundación Cientec, en años normales, esta lluvia presenta un pico de aproximadamente 15 meteoros por hora. Sin embargo, los registros históricos documentan tormentas con miles de destellos por hora en 1833, 1866, 1966, 1999, 2001 y 2002.

Cómo fotografiar la lluvia de meteoros Leónidas

Capturar una lluvia de estrellas implica trabajar con eventos rápidos e impredecibles. La guía de la NASA advierte que fotografiar meteoros es un ejercicio de paciencia y centra sus recomendaciones en cámaras con control manual, como DSLR o mirrorless:

Elegir el momento y el lugar: La visibilidad depende del cielo oscuro. La NASA recomienda alejarse de luces urbanas y revisar las condiciones climáticas y la fase lunar, pues las nubes o la luminosidad reducen la visibilidad tanto para el ojo como para la cámara.

La visibilidad depende del cielo oscuro. La NASA recomienda alejarse de luces urbanas y revisar las condiciones climáticas y la fase lunar, pues las nubes o la luminosidad reducen la visibilidad tanto para el ojo como para la cámara. Estabilidad ante todo: El uso de trípode es esencial. Las exposiciones largas requieren inmovilidad total para evitar imágenes borrosas, e incluso el peso del equipo influye en la estabilidad.

El uso de trípode es esencial. Las exposiciones largas requieren inmovilidad total para evitar imágenes borrosas, e incluso el peso del equipo influye en la estabilidad. Campo amplio de visión: La guía aconseja utilizar un lente gran angular , ya que permite capturar una mayor porción del cielo y aumenta la probabilidad de registrar un meteoro. Un lente telefoto reduce esa probabilidad al limitar el encuadre.

La guía aconseja utilizar un , ya que permite capturar una mayor porción del cielo y aumenta la probabilidad de registrar un meteoro. Un lente telefoto reduce esa probabilidad al limitar el encuadre. Evitar el contacto con la cámara: El disparo debe ejecutarse con temporizador o control remoto, debido a que presionar el botón directamente genera vibraciones que afectan la imagen.

El disparo debe ejecutarse con temporizador o control remoto, debido a que presionar el botón directamente genera vibraciones que afectan la imagen. Enfoque manual: El enfoque automático pierde precisión en condiciones nocturnas. La NASA sugiere enfocar manualmente hacia el infinito y ajustar mediante pruebas hasta lograr estrellas definidas.

El enfoque automático pierde precisión en condiciones nocturnas. La NASA sugiere enfocar manualmente hacia el infinito y ajustar mediante pruebas hasta lograr estrellas definidas. Dirección del encuadre: Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, tienden a originarse en un punto específico llamado radiante.

Aunque los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo, tienden a originarse en un punto específico llamado radiante. Tiempo de exposición: El movimiento aparente de las estrellas limita la duración de la exposición. La NASA propone la “regla del 500”, la cual consiste en dividir 500 entre la distancia focal del lente para obtener el tiempo máximo en segundos antes de que aparezcan trazos estelares.

El movimiento aparente de las estrellas limita la duración de la exposición. La NASA propone la “regla del 500”, la cual consiste en dividir 500 entre la distancia focal del lente para obtener el tiempo máximo en segundos antes de que aparezcan trazos estelares. Ajustes progresivos: La guía recomienda experimentar con apertura e ISO. Ajustar un parámetro a la vez permite entender cómo afecta la imagen final.

¿Por qué se producen las Leónidas?

Los destellos provienen del cometa 55P/Tempel-Tuttle, cuerpo celeste que dejó estelas de partículas en movimiento con algunas regiones más densas, explicó la Fundación Cientec.

La radiante en la constelación de Leo se ubica hacia la cabeza del mítico león. La Fundación Cientec indicó que los planetas Júpiter y Marte acompañan de cerca esa posición y sirven de punto de partida para reconocer la radiante.

Los observadores pueden seguir los trazos de los meteoros hacia atrás para verificar si proceden de esa familia, pues parecen salir de dicha región. Ante la presencia de otros destellos en la madrugada, Cientec recomendó separar los meteoros observados en al menos dos listas: Leónidas y otros (no Leónida).

Pronósticos futuros del fenómeno

Las condiciones para el desarrollo de una tormenta de Leónidas dependen de la cercanía del cometa al Sol en su órbita (perihelio) y de la densidad de partículas que cruza la Tierra, señaló Cientec.

La fundación apuntó que la Tierra no encontrará esas franjas densas en los años siguientes, sino hasta el año 2099.

No obstante, los retornos del cometa en su acercamiento al Sol en 2031 y en 2064 potenciarán picos con más de 100 meteoros por hora. Cientec añadió que los pronósticos podrían cambiar si con el tiempo ocurren mayores acercamientos con regiones viejas de partículas.