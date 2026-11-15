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Ciencia

Cómo fotografiar la lluvia de meteoros Leónidas: guía para capturar el fenómeno astronómico de noviembre

El fenómeno astronómico alcanzará su punto máximo entre el 17 y el 18 de noviembre de 2026. Estas son las claves para observarlo y fotografiarlo

Las Cuadrántidas y demás lluvias de estrellas requieren puntos de observación con absoluta oscuridad para facilitar su contemplación. Fotografía:
La lluvia de meteoros Leónidas llegará a su punto máximo el 17 y 18 de noviembre de 2026. Conozca las recomendaciones de la NASA para captarla. Imagen con fines ilustrativos.
Marianela Arias Vilchez