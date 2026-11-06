Calendario lunar de noviembre 2026: estas son las fechas y horas en Costa Rica

El calendario lunar de noviembre del 2026 completará tres eventos astronómicos principales en Costa Rica a partir del lunes 9 de noviembre y hasta el martes 24 de noviembre (el cuarto menguante ocurrió el 1 de noviembre), según datos de Time and Date para San José, Costa Rica.

La luna nueva llegará el lunes 9 de noviembre a la 1:02 a. m..

La luna llena ocurrirá en San José el 24 de noviembre. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ciclo continuará con el cuarto creciente, fase prevista para el martes 17 de noviembre a las 5:47 a. m.

Por su parte, la luna llena, denominada como luna del castor (Beaver Moon), ocurrirá el martes 24 de noviembre a las 8:53 a. m., según detalla la tabla de fases del portal Time and Date.

El mes inició con el cuarto menguante, el cual se registró el pasado 1.° de noviembre a las 2:28 p. m. (14:28).

Las fechas y horas para San José son: