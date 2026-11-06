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Ciencia

Calendario lunar de noviembre 2026: estas son las fechas y horas en Costa Rica

Consulte las fechas y horas exactas para observar la luna nueva, el cuarto creciente y la luna llena en el cielo costarricense durante noviembre

Luna llena desde San José
Noviembre del 2026 ha completado sus fases lunares desde el 1 de noviembre con el cuarto menguante, según registros de Time and Date. Rafael Pacheco Granados
Marianela Arias Vilchez