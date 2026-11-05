Bicarbonato con azúcar contra cucarachas: cómo preparar la mezcla y dónde colocarla

Una mezcla casera de bicarbonato de sodio y azúcar se utiliza con frecuencia para combatir cucarachas en las viviendas. Sin embargo, la efectividad del método no está garantizada en todos los hogares ni sustituye un control integral de plagas.
El preparado requiere dos cucharadas de cada ingrediente. Ambos productos se mezclan en seco hasta deshacer los grumos y se colocan en tapas o recipientes bajos. No agregue agua a la preparación. La humedad altera la textura del cebo y disminuye su poder de atracción.
En esta receta, el azúcar atrae al insecto. La hipótesis señala que la cucaracha ingiere la sustancia y el bicarbonato genera un daño letal en su organismo.
Un estudio del año 2025 de la revistaJournal of Basic and Applied Zoology analizó mezclas con azúcar y mantequilla de maní en cucarachas alemanas y americanas. Los científicos concluyeron que el bicarbonato demostró acción insecticida bajo condiciones controladas de laboratorio.
Dicho experimento involucró a 904 insectos. Por esa razón, los resultados no prueban la eliminación completa de una colonia oculta tras paredes o muebles. La Universidad de Virginia Tech advierte en sus manuales que este tipo de remedios caseros aporta escasos resultados ante poblaciones numerosas.
Dónde colocar el preparado y cada cuánto renovarlo
Las tapas deben ubicarse en sitios secos y oscuros. Conviene situarlas detrás de la refrigeradora, bajo la pila, en muebles de cocina y cerca del basurero. Observe antes las zonas de paso con presencia de excrementos o restos biológicos.
Cambie el polvo cada tres o cuatro días ante la presencia de suciedad o humedad. Retire las tapas durante las labores de limpieza doméstica. Mantenga siempre el recipiente fuera del alcance de niños y mascotas.
Evite esparcir polvo suelto sobre mostradores o dentro de electrodomésticos. Tampoco mezcle el producto con insecticidas o ácidos domésticos. Esas uniones generan riesgos químicos innecesarios en la vivienda.
Qué medidas ayudan a controlar una infestación
El programa de Manejo Integrado de Plagas de la Universidad de California aconseja identificar la especie y hallar sus nidos. Las trampas adhesivas facilitan el monitoreo constante de los insectos. Limpie restos de comida y repare las fugas de agua para cortar el alimento de la colonia.
Selle grietas en paredes, zócalos y marcos de puertas. La cucaracha alemana se reproduce con rapidez en cocinas y baños. Cada hembra transporta una cápsula con decenas de huevos, por lo cual matar insectos aislados no frena el ciclo reproductivo.
Los cebos comerciales en gel contienen ingredientes activos diseñados para este fin. Por el contrario, los aerosoles dispersan las plagas y contaminan superficies al usarse sin control técnico.
Acuda a un profesional ante la presencia de ejemplares durante el día o capturas continuas en trampas. Este recurso casero funciona únicamente como un apoyo doméstico dentro de un plan estricto de higiene.