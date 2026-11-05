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Ciencia

Bicarbonato con azúcar contra cucarachas: cómo preparar la mezcla y dónde colocarla

La mezcla casera en seco sirve de apoyo doméstico, pero expertos señalan limitaciones y recuerdan la urgencia de aplicar medidas integrales de higiene

La humedad, el calor y los residuos convierten algunos electrodomésticos en refugios para cucarachas. Estas medidas ayudan a reducir el riesgo de infestaciones.
La mezcla para combatir cucarachas incluye dos cucharadas de bicarbonato y dos cucharadas de azúcar. ChatGPT
La Nación / Argentina / GDA

Una mezcla casera de bicarbonato de sodio y azúcar se utiliza con frecuencia para combatir cucarachas en las viviendas. Sin embargo, la efectividad del método no está garantizada en todos los hogares ni sustituye un control integral de plagas.

El preparado requiere dos cucharadas de cada ingrediente. Ambos productos se mezclan en seco hasta deshacer los grumos y se colocan en tapas o recipientes bajos. No agregue agua a la preparación. La humedad altera la textura del cebo y disminuye su poder de atracción.

En esta receta, el azúcar atrae al insecto. La hipótesis señala que la cucaracha ingiere la sustancia y el bicarbonato genera un daño letal en su organismo.