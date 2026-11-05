Bicarbonato con azúcar contra cucarachas: cómo preparar la mezcla y dónde colocarla

Una mezcla casera de bicarbonato de sodio y azúcar se utiliza con frecuencia para combatir cucarachas en las viviendas. Sin embargo, la efectividad del método no está garantizada en todos los hogares ni sustituye un control integral de plagas.

El preparado requiere dos cucharadas de cada ingrediente. Ambos productos se mezclan en seco hasta deshacer los grumos y se colocan en tapas o recipientes bajos. No agregue agua a la preparación. La humedad altera la textura del cebo y disminuye su poder de atracción.

En esta receta, el azúcar atrae al insecto. La hipótesis señala que la cucaracha ingiere la sustancia y el bicarbonato genera un daño letal en su organismo.

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