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Por tanto

Caja de Ande cesó a empleada tras conocer que su pareja trabajaba en el mismo departamento. Ella demandó y así se pronunció la Corte

Una asistente legal demandó a Caja de Ande por la decisión de no renovarle el contrato luego de que saliera a la luz que su esposo trabajaba en el mismo departamento. El caso escaló hasta la Sala Segunda

Una mujer en traje de oficina sentada frente a un escritorio sostiene y lee un documento titulado «Demanda por cese de contrato discriminatorio», con el logotipo de la sección «Por Tanto: Análisis de sentencias judiciales» de La Nación en la esquina inferior izquierda.
El caso se originó cuando Caja de Ande conoció la relación sentimental entre dos funcionarios del Área Legal. La entidad alegó un posible conflicto de interés. Gemini
Arianna Villalobos Solís