AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Por tanto

¿Pueden las empresas prohibir las relaciones sentimentales entre sus trabajadores? Abogada explica

Marcela Acosta, socia fundadora y directora del Departamento Laboral de Quatro Legal, explica cómo prevenir los conflictos de interés en las empresas

Las empresas pueden establecer políticas internas para regular las relaciones personales de sus colaboradores, siempre que las medidas tengan una justificación válida y se comuniquen con claridad.
Las empresas pueden establecer políticas internas para regular las relaciones personales de sus colaboradores, siempre que las medidas tengan una justificación válida y se comuniquen con claridad. Gemini

Yucsiany Salazar Serrano y Arianna Villalobos Solís