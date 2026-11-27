Los costarricenses pueden ingresar a un nuevo país solo con una visa a la llegada, sin necesidad de gestionarla antes del viaje. (Juan Fernando Lara Salas)

Es un destino apasionante, donde se privilegia el ecoturismo y en el que viven alrededor de 22 millones de habitantes en sus 118.000 kilómetros cuadrados de extensión, poco más del doble que Costa Rica (51.100 km²).

Contrario a otros, este lugar decidió abrir sus puertas a los turistas costarricenses, por lo que optó por eliminar el requisito de obtener una visa previa antes de viajar, como lo venía haciendo.

Esta nación es Malawi, ubicada en el sureste de África. No tiene salida al mar y alberga un enorme lago que ocupa aproximadamente una quinta parte de su territorio.

El Índice de Pasaportes Henley, en su última actualización, refleja que Malawi aplicó cambios migratorios para los costarricenses en comparación con la publicación de agosto.

Ahora los costarricenses pueden viajar a Malawi y obtener un visado a la llegada (visa on arrival), sin necesidad de tramitar previamente una visa para abordar el vuelo.

El Índice de Pasaportes Henley contabiliza las visas a la llegada dentro de la categoría de destinos a los que se puede viajar sin tramitar una visa antes de partir. Esto representa una ventaja para los viajeros, pues no tienen que gestionar ni esperar la aprobación de un visado anticipadamente, aunque deben cumplir con los requisitos migratorios al llegar.

Pero Malawi es mucho más que un cambio en los requisitos migratorios. Este destino africano ofrece la posibilidad de realizar safaris, disfrutar de playas de agua dulce, practicar senderismo entre montañas, conocer islas y explorar paisajes que combinan bosques, sabanas y lagos.

Uno de sus principales atractivos es el lago Malawi, uno de los más grandes de África. En sus alrededores hay playas de arena, pequeñas poblaciones y zonas donde se puede nadar, practicar kayak, navegar, hacer esnórquel o bucear. El lago es famoso por la extraordinaria variedad de peces de colores que habitan sus aguas, particularmente los cíclidos, algunas de cuyas especies son endémicas.

Entre los lugares que sobresalen está Cape Maclear, una localidad junto al lago que sirve como punto de partida para disfrutar de actividades acuáticas, excursiones en bote y visitas a pequeñas islas. También es posible descansar frente al agua, observar los atardeceres o conocer comunidades que viven de la pesca.

Malawi también ofrece experiencias de safari. En el parque nacional Liwonde, por ejemplo, los viajeros pueden recorrer sus paisajes en vehículos, realizar caminatas guiadas o embarcarse en excursiones por el río Shire, donde es posible observar hipopótamos, cocodrilos, elefantes y numerosas aves.

Otra alternativa es la reserva Majete, reconocida por sus esfuerzos de conservación y por albergar a los llamados cinco grandes de África: elefantes, leones, leopardos, rinocerontes y búfalos. Los visitantes pueden realizar safaris y recorrer una extensa área protegida que reúne distintos ecosistemas y paisajes.

Para quienes prefieren las montañas, Malawi cuenta con el macizo de Mulanje, uno de los grandes atractivos para los amantes del senderismo y la aventura. Sus rutas atraviesan bosques, cascadas y zonas de gran altitud, y permiten organizar excursiones de varias horas o expediciones de varios días, incluso con guías y alojamiento en refugios de montaña.

La meseta de Zomba es otro sitio que merece atención. Allí se pueden recorrer senderos entre bosques, visitar cascadas, contemplar lagos y disfrutar de miradores naturales. El entorno también permite practicar ciclismo de montaña y realizar caminatas en un clima más fresco que el de las zonas bajas.

En el norte del país, el parque nacional Nyika ofrece un paisaje muy diferente al de los safaris tradicionales africanos. Sus extensas praderas, colinas y bosques de altura son ideales para practicar senderismo, observar aves, recorrer sus caminos en bicicleta y buscar animales como cebras y antílopes.

El turismo también permite acercarse a la cultura local, visitar mercados, conocer poblados, descubrir tradiciones y explorar sitios históricos. En la isla de Likoma, en el lago Malawi, sobresale la catedral de St. Peter, una llamativa construcción religiosa que contrasta con el entorno insular y las playas de la zona.

Malawi es, en definitiva, una alternativa para quienes buscan un viaje diferente por África, con experiencias que combinan naturaleza, aventura, fauna, cultura y descanso. Un destino que ahora suma una facilidad migratoria para los costarricenses que deseen descubrirlo.