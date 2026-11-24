Los costarricenses ahora necesitan obtener una visa antes de viajar a tres países, los cuales tomaron la decisión de establecer ese requisito en los últimos meses.

Uno de esos países es Tailandia, que durante pocos años permitió que los costarricenses obtuvieran una visa a la llegada, llamada visa on arrival. Sin embargo, a partir del 15 de setiembre anterior, exige tramitar el visado antes de viajar.

Una de las edificaciones en el Gran Palacio y Palacio del Buda Esmeralda en Bangkok, Tailandia. (Jairo Villegas S.)

La segunda nación es Cabo Verde, un paradisíaco país africano constituido por varias islas, que adquirió renombre durante el Mundial de 2026.

Antes, los costarricenses también podían viajar y solicitar el visado en el aeropuerto al llegar, pero ahora deben tramitarlo con anticipación. De lo contrario, ni siquiera podrán abordar el vuelo rumbo a ese destino.

El tercer país es Irán, que también exige una autorización previa, luego de que durante varios años la visa se obtuviera al llegar.

De hecho, visité Irán en mayo de 2019 y la visa la obtuve en el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini, en Teherán.

Por eso, antes de planear un viaje a esos destinos, debe solicitar la visa correspondiente. Igualmente, es importante verificar los requisitos migratorios de cada país antes de viajar, pues podrían cambiar en cualquier momento.

Nancy Díaz y Jairo Villegas en Teherán, Irán. Al fondo, la Torre Azadi.

Para el Índice de Pasaportes Henley, una visa a la llegada se contabiliza dentro de la categoría de destinos accesibles sin visa previa. Esto se debe a que el viajero puede obtener el permiso migratorio en el aeropuerto o puesto fronterizo, sin necesidad de solicitarlo y esperar una aprobación antes de salir de su país.

Por el contrario, cuando se exige una visa que debe ser aprobada antes del viaje, el destino deja de contabilizarse como accesible sin visa previa, aunque el trámite pueda realizarse por internet.

Ahora quienes deseen visitar estos tres países deben gestionar el visado con anticipación y aportar una serie de requisitos, que incluyen boletos aéreos, reservas de hotel y estados de cuenta bancarios.