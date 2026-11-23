Las vacaciones de diciembre disparan el interés de los costarricenses por viajar a Estados Unidos. Muchos ya tienen los boletos comprados y todo listo, pero hay un detalle que conviene conocer.

Si su vuelo está programado a partir del 12 de diciembre, podría enfrentar algunas dificultades en los aeropuertos de esa nación.

El presupuesto federal que financia a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y a la Administración Federal de Aviación (FAA) vence el 11 de diciembre, por lo que el Congreso debe aprobar nuevas partidas presupuestarias o una extensión del financiamiento actual.

No existe certeza de que se llegue a un acuerdo político a tiempo entre republicanos y demócratas. De no conseguirlo, podría producirse un nuevo cierre parcial del Gobierno estadounidense (government shutdown), con consecuencias para el funcionamiento de varias instituciones federales, informó la cadena CNN.

En ese escenario, los controladores aéreos y los agentes de seguridad aeroportuaria tendrían que continuar trabajando sin recibir su salario mientras se mantenga la interrupción presupuestaria.

En anteriores cierres gubernamentales, esta situación causó ausentismo entre los trabajadores, lo que ocasionó largas filas en los controles de seguridad de los aeropuertos.

Además, la falta de suficientes controladores aéreos llevó a la FAA a limitar las operaciones en algunos de los aeropuertos más concurridos, con la consecuente cancelación de vuelos.

El panorama podría complicarse todavía más por la cercanía de las fiestas de fin de año. Durante ese período, las aerolíneas operan con una alta demanda de pasajeros y tienen menos espacio disponible para acomodar a quienes pierdan sus vuelos o sufran cancelaciones.

Por eso, el eventual cierre gubernamental no solo podría afectar a quienes tienen como destino final Estados Unidos, sino también a los pasajeros que utilizan sus aeropuertos para hacer conexiones hacia otros países.

Es importante destacar que no existe certeza de que este panorama se repita. El 12 de diciembre es la fecha límite para aprobar el financiamiento, no una fecha en la que necesariamente comenzarán las complicaciones.

Mientras tanto, quienes tengan viajes programados deberían mantenerse atentos a las comunicaciones de sus aerolíneas y consultar el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.