Viajar en crucero es una experiencia imborrable porque le permite disfrutar de los lujos de los barcos y, al mismo tiempo, conocer lugares maravillosos y únicos.

Sin embargo, tenga cuidado. Una equivocación con los horarios podría provocarle un enorme problema en alguno de los puertos donde se detenga la embarcación.

Aunque en el itinerario indique que el barco zarpa a determinada hora, por ejemplo, a las 5 p. m., existe otro horario que debe respetar estrictamente: el de all aboard o todos a bordo.

Se trata de la hora límite para que los pasajeros hayan regresado a la embarcación. Generalmente, se establece unos 30 minutos antes de la salida, aunque el margen puede variar según la naviera, el puerto y las condiciones de cada escala.

Quienes no lleguen a tiempo podrían quedarse en tierra, incluso si el barco todavía permanece atracado. Esto ocurre porque la hora de todos a bordo marca el cierre del proceso de embarque y, una vez iniciados los procedimientos de salida y retirada de la pasarela, ya no necesariamente será posible permitir el ingreso de pasajeros.

Por eso, no se confíe. Las compañías de cruceros comunican con antelación la hora límite para regresar. Incluso, suelen colocar avisos en las zonas de acceso al barco cuando este se encuentra atracado en un puerto.

Una recomendación básica es no esperar hasta el último momento para regresar. Si la hora de salida está prevista para las 5 p. m. y el todos a bordo es a las 4:30 p. m., procure estar de regreso en la zona del puerto con suficiente anticipación.

Tenga especial cuidado si contrata excursiones que no son organizadas por la naviera o si decide explorar por su cuenta. Un atraso en el transporte, una dificultad para encontrar un taxi o un problema de tránsito podrían complicar su regreso.

Además, recuerde que algunos puertos no están tan cerca de los principales atractivos turísticos. En otros casos, incluso es necesario utilizar un tender, es decir, pequeñas embarcaciones que trasladan a los pasajeros entre el crucero y tierra firme, porque el barco no puede atracar directamente en el muelle.

Ese traslado adicional también requiere tiempo y podría implicar filas y esperas.

Por eso, es mejor regresar con anticipación que terminar corriendo por el muelle con la esperanza de alcanzar el barco antes de que zarpe.