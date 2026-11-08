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Corrillos Políticos

Bomberos restringió la libre competencia amparándose en la presidenta Laura Fernández, pero ahora niega que ella hubiese dado la instrucción

¿Cuál es el acontecimiento ocasionado por la naturaleza? ¿Cuál fue la acción u omisión humana imprevisible? ¿Qué ocasionó que Bomberos no tuviese tiempo para prever que necesitaba más ambulancias y que debía preparar una licitación abierta?

Héctor Chaves, director de Bomberos
Héctor Chaves, director de Bomberos, desligó a la presidenta Laura Fernández de la contratación de urgencia de ambulancias. Cortesía
Esteban Oviedo