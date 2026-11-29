“Por cierto, hay una Georgia O’Keeffe en el clóset”. La frase, pronunciada así, como cualquier cosa, por una mujer de más de 90 años mientras revisaba sus pertenencias en un apartamento de Manhattan, terminó conduciendo al redescubrimiento de una obra que llevaba décadas desaparecida del mundo del arte.

Se trataba de Near Abiquiu, New Mexico I, un paisaje pintado en 1930 por Georgia O’Keeffe (1887-1986), una de las figuras fundamentales del modernismo estadounidense. La pintura permaneció oculta durante aproximadamente 40 años, guardada en una caja de madera detrás de decenas de abrigos. El 17 de noviembre, la casa Christie’s la vendió en Nueva York por $4.878.000.

Como todas las historias de hallazgos artísticos, hay algo de azar y algo de voluntad en la historia de su redescubrimiento. En 1963, los padres de la propietaria compraron el cuadro por $3.800 en una galería neoyorquina y se lo regalaron a su hija como presente de graduación.

Durante años, ella lo mantuvo expuesto en su apartamento del East Village. Sin embargo, a mediados de la década de 1980, después de advertir que uno de los invitados a una partida de cartas parecía prestar demasiada atención a la pintura, decidió guardarla, según relataron los vendedores a Associated Press.

Georgia O'Keeffe en 1932, fotografía de Alfred Stieglitz. (Alfred Stiegltiz/Wikimedia Commons)

La obra quedó fuera de la vista incluso de sus familiares. En 2022, cuando la mujer y su sobrina comenzaron a organizar sus pertenencias para recibir asistencia domiciliaria, mencionó casualmente que tenía una pintura de O’Keeffe en el clóset.

La sobrina no llegó a verla hasta este año, cuando regresó al apartamento para ayudar a su tía, ya fallecida, durante sus últimos días.

Una pieza perdida del paisaje estadounidense

La pintura representa Lobo Peak, una montaña del norte de Nuevo México. Sus formas ondulantes y sus tonalidades ocres, anaranjadas y terrosas anticipan el lenguaje visual con el que O’Keeffe desarrollaría buena parte de su producción posterior.

Hasta su reaparición, el cuadro era conocido por el mundo del arte únicamente mediante una fotografía de 1931 tomada por Alfred Stieglitz, fotógrafo, galerista y esposo de la artista.

La casa de subastas Christie’s logró confirmar su autenticidad mediante el análisis de la composición, las pinceladas, la comparación con otras obras y la marca distintiva de O’Keeffe en el reverso: una estrella con sus iniciales.

La pintura figuraba en el catálogo razonado de la artista como una obra cuyo paradero se desconocía. Ese registro permitió establecer que no se trataba de una pieza desconocida, sino de un trabajo documentado que había permanecido inaccesible durante décadas.

Tylee Abbott, responsable de arte estadounidense de Christie’s en Nueva York, calificó el hallazgo como “una ocasión única en la vida”. En declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine, el especialista destacó que la obra representa un momento temprano de la relación de O’Keeffe con el paisaje de Nuevo México. “Es el punto de partida de su inspiración en ese momento”, explicó.

'Near Abiquiu, New Mexico I' (1930), de Georgia O'Keeffe. (Georgia O'Keeffe/Wikimedia Commons)

El cuadro probablemente constituye la primera versión de una serie de tres paisajes dedicados a Lobo Peak. Una segunda interpretación, también de 1930, forma parte de la colección del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

La tercera, realizada en 1931, perteneció a David y Peggy Rockefeller y fue subastada en 2018 por $8,4 millones.

La artista que transformó el paisaje

Georgia O’Keeffe ocupa un lugar central en la historia del arte moderno estadounidense por haber desarrollado un lenguaje propio que combinó abstracción y representación. Sus pinturas de flores, huesos, edificios y paisajes redefinen las formas de representación y casan bien con el modernismo de la época.

El Metropolitan Museum of Art destaca que durante siete décadas O’Keeffe mantuvo una posición independiente frente a las tendencias artísticas y se concentró en encontrar las formas esenciales de la naturaleza.

Su primera visita a Nuevo México, en 1929, marcó un cambio decisivo. La luz, las montañas y las formaciones geológicas del suroeste estadounidense se convirtieron en motivos recurrentes de su trabajo. En 1949 se estableció definitivamente en Abiquiú.

La propia artista explicó su relación con el color en una declaración de 1930 recogida por el Smithsonian American Art Museum: “El color es una de las grandes cosas del mundo que hacen que la vida valga la pena para mí”. También describió la pintura como su esfuerzo por crear, mediante el color, un equivalente del mundo tal como ella lo veía.

La obra recuperada pertenece precisamente a ese período de descubrimiento.