En medio de un numeroso público que llenaba la Plaza Principal, el domingo 25 de octubre de 1868, se inauguró solemnemente la cañería subterránea de la ciudad de San José; un proyecto largamente acariciado por sus habitantes. En el centro de la plaza, una magnífica fuente metálica evidenciaba el logro urbano.

Aquel día, estaban presentes el presidente de la República, José María Castro Madriz y su gabinete, el obispo Anselmo Llorente y Lafuente y el Cabildo eclesiástico, los altos mandos militares del país, el Gobernador y los munícipes de San José;así como el artífice de la obra, el señor Ángel Miguel Velázquez Vidaurre(1838-1912).

Al parecer, días antes se habían realizado pruebas a la instalación hidráulica, por lo que había total seguridad de su funcionamiento. Según La Gaceta Oficial, el obispo en persona “bendijo la fuente y el traquido de los cohetes y la armonía de la Banda Militar dieron más animación a tan alegre cuadro”.

Los tanques de la cañería de San José vistos a cielo abierto, a principios del siglo XX. (Harrison Nathaniel Rudd/Cortesía de Andrés Fernández)

Un abra sin agua

El problema del agua en “la villita” databa de siempre, pues la ermita pajiza que le había dado origen, en 1737, se asentó en un cruce de caminos que carecía de ella. De hecho, aquel había sido el principal pretexto de las 86 familias que poblaban el llamado valle de Aserrí para no venirse a vivir “bajo la campana” de la ermita, como entonces se decía.

Según don Cleto González Víquez, las autoridades trataron varias veces de corregir tal “inconveniente, a la verdad muy atendible y serio”. Una de ellas, se llevó a cabo en 1747, cuando el capitán Manuel de Castro se comprometió a conducir el agua a la población; labor para la que se facultó al también capitán Isidro de Castro para colectar una contribución en víveres entre los moradores del valle.

Más, agregadon Cleto, aunque “los vecinos manifestaron estar listos a dar ganado, sal, dulce, aguardiente, cacao y maíz; la cosa empero no se formalizó y el intento fue como en otras veces, anteriores y posteriores, entusiasmo de un minuto” (San José y sus comienzos). Por esa razón, en 1750, con miras a la visita a la provincia eclesiástica de Costa Rica, del obispo Morel de Santa Cruz, se trajo de Cubujuquí al padre Juan de Pomar y Burgos con ese cometido.

Hombre de fuerte carácter, al año siguiente el presbítero tenía terminada la construcción de una zanja para acarrear el preciado líquido al caserío; que entonces se abastecía con agua de pozos de poca profundidad y filtros de piedra. Aunque hoy se desconoce la fuente del agua de ese primer y primitivo acueducto, hay quien la ubica al noreste de la aldea, probablemente en la quebrada Ipís.

Más, como señala el investigador Douglas Alvarado Rojas: “Con el crecimiento poblacional continuó el incremento en la demanda del agua. En 1802, como iniciativa de don Tomás de Acosta, el Cabildo implementó el proyecto de ampliar la red de acequias”; cuyas fuentes fueron la quebrada Negritos y el río Torres al noreste, y los ríos Ocloro y María Aguilar desde el sureste” (Sinopsis histórica del abastecimiento primitivo de agua para la ciudad de San José).

Empero, medio siglo después, con el aumento de las gentes y de sus actividades, aquellas acequias a cielo abierto estaban contaminadas; con lo que aumentaban, también, los riesgos asociados a enfermedades infecciones. Así, pues, la construcción de una cañería subterránea se volvió indispensable.

Contratos y circunstancias

Por esa razón, apenas pasada la Campaña Nacional (1856-1857), el gobierno de don Juan Rafael Mora consideró aquel como el proyecto pendiente más importante. El tema llegó incluso al debate público, pues en el periódico La Crónica de Costa Ricase discutió sobre el tipo de cañería que debería instalarse: ¿de hierro y con técnicos extranjeros o de barro cocido y con operarios nacionales?

En abril de 1858, entonces, se suscribió un primer contrato con los alemanes Guillermo Nanne, comerciante, y Francisco Kurtze, ingeniero; en el que estos se comprometían a “introducir en las calles principales y a los edificios públicos, un agua fresca, aseada y sana, por medio de una cañería de fierro”. Pero 1859 fue un mal año para las finanzas públicas, mientras que el presidente Mora fue derrocado en agosto, y a partir de entonces el contrato empezó a tener dificultades.

Con todo, Nanne partió a Europa, donde adquirió la tubería necesaria; más, rota aquí su sociedad con Kurtze por desavenencias entre socios; el contrato quedo en nada y el comerciante alemán arruinado. En febrero de 1862, como parte de un contrato más amplio, el inglés George Cauty solicitó el material adquirido para construir la cañería. Pero en 1864 la Municipalidad decidió hacer un nuevo estudio de costos de la obra; con lo que aquel segundo contrato tampoco prosperó.

Ese mismo año, el mexicano Ángel Miguel Velásquez –que vivía en San José desde 1862y tenía a don José María Castro por suegro– presentó los planos de un proyecto de cañería que, en esencia, retomaba el de 1858. Este era un profesional que había realizado estudios de ciencias en Nueva York y de arquitectura en Roma, y estaba incorporado a la Facultad de Ingenieros Civiles y de Arquitectos de México.

En 1865, Velázquez se comprometió a realizar la obra por 60.000 pesos, incluyendo dos tanques para almacenamiento de agua que se construirían cerca del alto al noreste de la ciudad; donde ya existían otros dos, que se unirían a los de su propuesta. Al año siguiente –ya nombrado director de Obras Públicas– Velásquez viajó a Europa para traer lo que faltaba de la cañería; así como tres artísticas piezas de hierro colado, que serían colocadas en sitios focales de la ciudad.

Obras de la célebre compañía británica Coalbrookdale, se trataba de una fuente de pared, una reja victoriana de aproximadamente 400 varas de largo; y una réplica de la célebre fuente de Cupido y el Cisne–diseño del escultor inglés John Bell (1811-1895)–, con su respectiva pila de hierro. Todo aquello tuvo un precio de 30.000 pesos.

Los tanques de la cañería de San José a principios del siglo XX, vistos desde la actual calle 17. (Harrison Nathaliel Rudd/Cortesía de Andrés Fernández)

Las joyas de la cañería

Los nuevos tanques de agua, se construyeronentre1865 y 1868 en el dicho alto, poco poblado y a corta distancia de la ciudad. Ubicados como estaban a mayor altura que la zona urbana josefina, su ventajosa condición garantizaba el adecuado suministro de agua por gravedad.

Dichos estanques se construyeron con ladrillo y piedra, con una dimensión de 25 varas por lado y vara y media de profundidad.A ellos se destinó la fuente de pared que, según el pasaje bíblico (Éxodo, C. 17, vv. 1-7), muestra al profeta Moisés haciendo brotar agua de la roca de Horeb.

La reja, por su parte, se colocó en el perímetro de la Plaza Principal. De acuerdo con el investigador SergioOrozco Abarca: “Con una altura superior a los dos metros, la verja de hierro fundido se componía de numerosos módulos, divididos por soportes laterales, a manera de contrafuertes. Cada módulo poseía 18 barrotes que alternaban el remate: uno en punta de lanza, seguido por otro, ligeramente más alto, formado por haces de 3 hojas palmeadas. Cada nueve módulos, la verja disponía de una farola columnar.

“En cada esquina del parque, había un magnífico portón, cuyos batientes estaban sujetos a dos altos pilares de sección cuadrada, rematados por unas bases para lámparas esféricas. (…) Los portones poseían una coronilla o remate. La del portón izquierdo culminaba en un óvalo, en cuyo centro sobresalía la figura del escudo de Costa Rica”.

Más, en 1930, aprovechando la pavimentación del casco urbano y la necesaria ampliación de vías y aceras, se retiró la hermosa verja del Parque Central. Hoy, todo cuantosobrevive de ella son pequeñas secciones ubicadas en la escuela de San Pedro de Poás y en la gruta de Lourdes, en Zarcero (La verja del parque Central de San José).

La fuente, como ya se anotó, se colocó en el centro de la Plaza Principal y, según Orozco Abarca, era “de tonos bronceados, medía dos metros de ancho por dos y medio de alto, y su elemento central lo constituía un grupo formado por Cupido y el Cisne, del cual brotaba un chorro de agua” (Delfines, leones y tritones).

Asentada como estaba sobre una magnífica pila de hierro, la fuente fue retirada del Parque Central en 1944, cuando dieron inicio las obras del quiosco. Pasó entonces a la plazuela de la Universidad, en barrio González Lahmann, y con la UCR se fue, en la década de 1950, a la Ciudad Universitaria. Allí, tras múltiples peripecias, fue restaurada y colocada frente a la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, en 1992.

Así pues, aunque ya no funcionen como depósito de agua, los antiguos tanques (hoy en barrio Aranjuez), son todo cuanto queda en su sitio de la primera cañería de hierro para la distribución de agua potable en San José. Hoy restaurados en su apariencia, al menos, y con una réplica que salva del potencial vandalismo la fuente original; son testimonio material de aquel primer esfuerzo por implementar una medida sanitaria urbana, al tiempo que se dotaba a la ciudad de muy valioso arte público.