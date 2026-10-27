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¿Se puede vender un cuadro robado de Renoir o de Rembrandt? Las claves del mercado ilegal del arte

Dos pinturas del impresionista francés, valoradas en €4,2 millones, desaparecieron de un museo de la Riviera y fueron recuperadas semanas después

El marco que contenía 'La tormenta en el mar de Galilea' (1633), de Rembrandt, en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Fue robado en 1990.
El marco que contenía 'La tormenta en el mar de Galilea' (1633), de Rembrandt, en el Isabella Stewart Gardner Museum de Boston. Fue robado en 1990. Federal Bureau of Investigation
Fernando Chaves Espinach

Una pintura de Pierre-Auguste Renoir puede valer millones de dólares, pero robarla no significa que sea fácil convertirla en dinero. ¿Quién va a pagar? ¿Cómo? ¿De qué manera ocultarlo? Cuanto más reconocible es una obra, más difícil resulta venderla sin despertar sospechas: todos están pendientes.

El valor de las obras de arte, cualquiera que sea, depende de una autenticidad que debe demostrarse y de una procedencia que permita acreditar quién tiene derecho a comercializarla. Es decir, documentos que habría que tener a mano... si la obra no fuese robada.

El caso de dos pinturas del impresionista francés robadas en setiembre de un museo en el sur de Francia ilustra ese problema para los ladrones e ilumina aspectos de las redes internacionales de tráfico ilegal de arte que sostienen el infame negocio.