“El aroma, el humo y el sudor de un casino resultan nauseabundos a las tres de la madrugada”. Así empieza la historia de James Bond, el espía que nos amó, que amamos, y que sigue generando intriga e inquietud cuando renace en un nuevo actor, a seis décadas de su debut cinematográfico.

“Es muy amable de su parte, señor; me gustaría hacerlo. Pero no puedo prometer ganar”, dice en la novela Casino Royale (1953), enviado a ganar un juego de bacará.

Así es el primer Bond del escritor Ian Fleming, su creador: cortés, profesional, seguro de sí mismo, pero todavía no el héroe de acción invulnerable del cine.

Ahora que tenemos nuevo Bond en Robert Pattinson, retrocedamos un poco para recordar cómo llegó a nosotros este sospechoso héroe con licencia para matar.

Antes de los automóviles Aston Martin, los artefactos imposibles y las persecuciones cinematográficas, James Bond fue un personaje literario, distinto, complicado.

Lo inventó un periodista británico que conocía de cerca el mundo del espionaje y que encontró en sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial el material para escribir una de las sagas de aventuras más exitosas del siglo XX.

La imagen de James Bond según Ian Fleming; encargada para ayudar a los dibujantes de la tira cómica del Daily Express. (Ian Fleming/Wikimedia Commons)

¿Quién fue Ian Fleming?

Ian Lancaster Fleming nació en Londres el 28 de mayo de 1908. Estudió en Eton y pasó parte de su juventud en Europa. Antes de dedicarse a la ficción trabajó como periodista para la agencia Reuters y como corredor de bolsa.

Su vida cambió con la Segunda Guerra Mundial. En 1939 ingresó en la División de Inteligencia Naval británica como asistente del director, el almirante John Godfrey. Desde ese puesto tuvo contacto con operaciones de inteligencia y planificación militar de los servicios británicos y aliados.

La experiencia le permitió conocer procedimientos, personajes y episodios que después alimentarían sus novelas. No fue un espía de campo como su creación literaria, pero sí orbitó una realidad que por su naturaleza entremezcla riesgo, secretismo y sí, algo de romance.

Después de la guerra, Fleming trabajó en el periódico The Sunday Times. En 1952 comenzó a escribir la primera aventura de Bond en Goldeneye, su casa en Jamaica. Allí encontró el aislamiento y el ambiente tropical que acompañarían buena parte de su producción literaria.

Fleming murió en 1964, a los 56 años, después de publicar 12 novelas de James Bond y dos colecciones de relatos.

Ian Fleming hacia 1958. (Erich Hartmann /Wikimedia Commons)

¿De dónde salió el nombre James Bond?

Fleming era aficionado a observar aves y tenía en su biblioteca un ejemplar de Birds of the West Indies, una guía publicada en 1936 por el ornitólogo estadounidense James Bond, especialista en las especies del Caribe.

En una entrevista publicada por The Manchester Guardian en 1958, Fleming explicó que quería un nombre sencillo, sin resonancias heroicas ni demasiado llamativas. “Quería el nombre más simple, aburrido y corriente que pudiera encontrar”, dijo. James Bond le pareció mucho mejor que uno más extravagante, como “Peregrine Carruthers”.

La intención era crear un personaje aparentemente neutro, sobre el que pudieran ocurrir las aventuras extraordinarias; alguien que pudiera pasar desapercibido, clave para un espía. El escritor lo describió como “un instrumento contundente, anónimo, manejado por un departamento del gobierno”.

Curiosamente, el verdadero James Bond y su esposa llegaron a conocer a Fleming. El escritor mantuvo correspondencia con ellos y hasta bromeó sobre la posibilidad de que el ornitólogo bautizara alguna especie de ave con el nombre de Ian Fleming.

Goldeneye, Jamaica, donde Ian Fleming escribió sus relatos. (Banjoman1/Wikimedia Commons)

¿Cómo nació el agente 007?

La primera novela, Casino Royale, apareció en 1953. Presenta a Bond como un agente del servicio secreto británico enviado a una localidad francesa para derrotar al financiero soviético Le Chiffre en una partida de bacará.

La misión es arruinar a su adversario en la mesa de juego. Pero el relato se transforma en una historia de engaños, violencia, seducción y supervivencia.

El número 007 tampoco fue una ocurrencia completamente desligada de la realidad. Fleming explicó que tomó la doble cifra de una práctica de la inteligencia naval, pues ciertos mensajes secretos del Almirantazgo utilizaban el prefijo 00.

En el sitio oficial dedicado al escritor, Fleming recuerda que su primera novela combinaba tres episodios inspirados en experiencias reales de la guerra. “Los extraje de mis recuerdos de la División de Inteligencia Naval del Almirantazgo, los adorné y les añadí un héroe, un villano y una heroína”, explicó.

Portada de la primera edición de 1953 de 'Casino Royale', de Ian Fleming. (AbeBooks/Wikimedia Commons)

¿Cómo escribía Fleming?

Con pura disciplina. Se instalaba en Goldeneye y escribía durante las mañanas, sin detenerse a consultar libros o documentos. Trabajaba con una rutina de unas 2.000 palabras diarias y podía terminar una novela en seis u ocho semanas.

La prosa de Fleming es directa, muy visual y económica. No hay oraciones enrevesadas ni demasiada poesía. Sus descripciones de comidas, bebidas, ropa, automóviles, hoteles y armas ayudan a definir al personaje y construyen un universo de lujo, peligro y distancia de la “normalidad”.

En sus novelas, una cena puede ocupar tantas páginas como una persecución. El lector conoce las preferencias de Bond, su manera de vestir y hasta la preparación exacta de sus bebidas.

El escritor también tenía una deuda reconocida con la tradición de la novela de aventuras y el relato de espionaje británico, particularmente con autores como Rudyard Kipling y John Buchan.

Ilustración 1897 de jugadores de baccarat (bacará). (Albert Guillaume/Wikimedia Commons)

¿El Bond de los libros es el mismo del cine?

Pues no. Nunca es así. En este caso, el personaje literario es más áspero, vulnerable y menos invencible que su versión cinematográfica. Sufre heridas, siente miedo, comete errores y carga con las consecuencias físicas y emocionales de sus misiones.

En Casino Royale, por ejemplo, la violencia no es un espectáculo. Más bien, la tortura a la que es sometido Bond tiene consecuencias profundas.

Asimismo, su relación con las mujeres también es más compleja y, en ocasiones, bastante más incómoda que la versión estilizada que popularizó el cine.

Tampoco es tan simpático en la página. Bond encarna una idea de masculinidad, autoridad y superioridad británica propia de la posguerra y llevada a la caricatura, aunque ajada, cansada. Sus aventuras reflejan las tensiones de la Guerra Fría y la nostalgia ansiosa de un país que había perdido buena parte de su antiguo poder imperial.

El asunto se presta para muchas lecturas, algunas inusitadas. La investigadora Alex Adams, en un artículo publicado en 2017 en la revista Feminist Theory, estudió las escenas de tortura de las novelas y su relación con la masculinidad, la homofobia y el anticomunismo. Su análisis muestra que las aventuras de 007 también transmiten los prejuicios y las ansiedades ideológicas de la época en que fueron escritas.

Robert Pattinson ha actuado recientemente en importantes películas como 'La Boda' y 'La Odisea'. (LAURENT HOU/Hans Lucas via AFP)

En todo caso, Fleming consiguió que un personaje nacido en una novela de suspenso sobreviviera a su creador y se transformara en una figura de la cultura popular mundial. Pasa poco, pero cuando pasa... Sherlock Holmes, por decir uno solo.

El cine amplificó su universo, pero las novelas conservan una personalidad propia: son retratos de una época, ejercicios de tensión narrativa y fantasías sobre una vida de viajes, riesgos y privilegios.

¿Cómo debe ser Bond? Eso es asunto de cada fan. Pero sí sabemos qué debe tomar, cómo, qué arma tiene que portar... y por eso cada anuncio de un nuevo intérprete es sometido a tanto escrutinio. A esperar lo mejor.