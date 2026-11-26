En las alturas de los Andes, donde el frío y la sequedad conservaron cuerpos durante siglos, el cabello y las uñas de ocho personas sacrificadas por los incas guardaban información que los arqueólogos apenas ahora pueden descifrar.

Un estudio publicado este mes en la revista científica Antiquity identificó sustancias consumidas por niños y jóvenes antes de morir en ceremonias religiosas celebradas en montañas de Perú y Argentina. Los resultados aportan nuevas pistas sobre cómo los incas preparaban a quienes serían ofrecidos a sus divinidades.

La investigación, encabezada por Dagmara Socha, de la Universidad de Varsovia, examinó restos de ocho individuos vinculados con el ritual de la capacocha, que consistía en ofrendas. Los investigadores analizaron seis muestras de cabello y dos de uñas mediante técnicas toxicológicas capaces de detectar concentraciones muy pequeñas de sustancias químicas, según describen en la publicación.

¿Qué encontraron? ¿Qué función podían cumplir esas sustancias? Y, sobre todo, ¿qué permiten saber sobre las ceremonias antiguas de rituales, ofrendas y sacrificios en Sudamérica?

'La Doncella' es una de las momias de niños incas más famosas descubiertas hasta ahora. (grooverpedro /Wikimedia Commons)

¿Qué consumían los niños antes de morir?

Según la descripción que ofrece el estudio, en las seis muestras de cabello analizadas el equipo identificó cocaína y benzoilecgonina, un metabolito de esa sustancia. Esos resultados nos indican que los individuos habían mascado hojas de coca.

La coca ocupaba un lugar importante en la vida religiosa y cotidiana de los Andes. Según entendemos por las reconstrucciones arqueológicas e históricas, se utilizaba como ofrenda a las divinidades y también podía ayudar a combatir el cansancio y los efectos de la altura.

Para niños y jóvenes que debían recorrer largas distancias hasta santuarios situados en las cumbres, sus propiedades pudieron resultar útiles durante el trayecto.

El reciente estudio también encontró cocaetileno en dos individuos, uno procedente de Chuscha y otro de Llullaillaco, ambos en Argentina. Este compuesto se forma en el organismo cuando coinciden el consumo de cocaína y alcohol, por lo que su presencia es un indicio de que esas personas consumieron ambas sustancias.

Los investigadores consideran posible que el alcohol proviniera de la chicha, una bebida fermentada de maíz que aparece en relatos históricos sobre las ceremonias incas. Algunas fuentes coloniales, de hecho, describen su uso para adormecer los sentidos y tranquilizar a quienes serían sacrificados.

Sin embargo, las pruebas no permiten afirmar que todos los niños bebieran alcohol ni que recibieran una preparación idéntica.

La Momia Juanita, o Dama de Ampato, es una momia humana que pertenece a la cultura Inca, una de las mejor preservadas de América. (Archivo/Universidad Católica de Santa María)

¿Juanita consumió ayahuasca?

Uno de los resultados más llamativos apareció en una muestra de uñas de la joven conocida como Juanita o la Dama de Ampato, cuyo cuerpo fue descubierto en 1995 en las laderas del volcán Ampato, en Perú. Es una de las momias más completas y conocidas de América y su origen está en el siglo XV.

Los investigadores detectaron harmina, un alcaloide presente en plantas del género Banisteriopsis, entre ellas la liana utilizada tradicionalmente para preparar ayahuasca.

El hallazgo sugiere la posibilidad de que Juanita consumiera una bebida elaborada con alguna de esas plantas, pero no demuestra que tomara ayahuasca.

De hecho, el equipo no encontró en la muestra otros compuestos, como la dimetiltriptamina (DMT), que ayudarían a reconstruir la composición de esa preparación.

El artículo también advierte que la harmina pudo proceder de otras plantas. Los investigadores consideran que una especie de Banisteriopsis u otra planta de la familia Malpighiaceae pudo ser su origen. Como esas especies crecen en la Amazonía, su presencia en un ritual de altura también plantea preguntas sobre el intercambio de productos y conocimientos entre regiones.

La harmina tiene propiedades que han despertado interés por sus posibles efectos sobre el estado de ánimo; los autores plantean que pudo utilizarse con fines medicinales o para tranquilizar a los niños. No obstante, reconocen que no es posible reconstruir con certeza qué bebida consumió Juanita ni qué efectos experimentó.

Figurillas halladas junto a momias infantiles en el Llullaillaco, en la frontera entre Argentina y Chile, y en el Ampato, en Perú. (J. Reinhard/Universidad de Varsovia)

¿Por qué sacrificaban niños en las montañas?

La capacocha (o capac cocha) fue uno de los rituales más importantes del mundo religioso inca. Incluía ceremonias y ofrendas a las divinidades, entre ellas niños y mujeres jóvenes que eran enviados a santuarios de altura.

En la cosmovisión andina, las montañas podían ser entidades sagradas, vinculadas con el agua, la fertilidad y el equilibrio del mundo. Por ese motivo, las personas sacrificadas eran consideradas intermediarias entre los vivos y las divinidades y después de su muerte podían recibir veneración como ancestros. En ausencia de registros escritos, mucho se reconstruyó posteriormente tras la llegada de los conquistadores españoles.

Ahora bien, según lo que sí sabemos, el ritual también tenía una dimensión política. Según explica el estudio, las ceremonias permitían al poder inca establecer relaciones jerárquicas con las divinidades locales y las comunidades de las provincias incorporadas al imperio.

¿Qué pueden contar el cabello y las uñas?

Los investigadores analizaron restos procedentes de cinco montañas: Ampato, Chuscha, Llullaillaco, Quehuar y Sara Sara. Siete de los ocho individuos eran mujeres y sus edades se estiman entre la niñez y la adolescencia.

En ellas se pueden analizar múltiples elementos, como explican los científicios. Por ejemplo, pensemos en que el cabello crece aproximadamente un centímetro al mes. Por eso, los compuestos que quedan incorporados en su estructura pueden ofrecer indicios sobre las sustancias que una persona consumió durante distintos momentos de su vida.

En el caso de una niña de Chuscha, el equipo dividió el cabello en segmentos para estudiar los últimos seis meses de su vida. Detectó cocaetileno únicamente en el tramo correspondiente al mes final, una pista de que el consumo conjunto de alcohol y coca pudo intensificarse en esa etapa.

Las uñas también conservan rastros químicos, aunque no permiten establecer con la misma precisión cuándo ingresaron esas sustancias al organismo.

El análisis tiene limitaciones. La conservación de los cuerpos puede alterar o reducir las concentraciones detectables; además, un consumo aislado podría no dejar rastros identificables. Por eso, la ausencia de una sustancia no demuestra necesariamente que nunca se consumiera.

¿Qué revela el estudio sobre el ritual?

La conclusión principal es que la capacocha no seguía un procedimiento idéntico en todos los lugares, y que nos falta conocer a fondo las etapas de dicho ritual. Las diferencias entre las muestras sugieren que las sustancias utilizadas variaban según las tradiciones religiosas locales y las divinidades a las que se dirigía cada ceremonia.

Los autores consideran que la coca pudo ayudar a los niños a soportar los desplazamientos hacia las cumbres. El alcohol y otras preparaciones pudieron formar parte de las etapas finales del ritual, aunque no todos los individuos presentan las mismas señales químicas.

¿Qué experimentaron aquellas niñas al mirar el paisaje desde las cumbres y prepararse para morir? ¿Sabían que serían sacrificadas? Tal vez nunca lo sepamos, pero poco a poco reconstruimos sus últimos días con vida.