Durante décadas, miles de personas recorrieron una cueva de Cataluña, en el noreste de España. Algunas se detuvieron a observar sus paredes; otras dejaron sus nombres y fechas grabados en la roca, como cuando uno raya algún árbol o piedrilla en el camino.

Sin saberlo, pasaron frente a una colección de arte: imágenes realizadas durante la Edad de Piedra, hace miles de años. Al menos, eso parece...

El descubrimiento ocurrió el 30 de octubre de 2019 en la Cova de la Font Major, situada en el municipio de l’Espluga de Francolí. Allí, durante una campaña arqueológica, el investigador Josep Maria Vergès Bosch reconoció entre los numerosos grafitis unas figuras cuyas características correspondían al arte paleolítico.

Siete años después, el estudio de ese conjunto, publicado el 5 de noviembre de 2026 en la revista Antiquity, revela la dimensión de lo que había permanecido oculto a simple vista: 280 motivos grabados, incluidos 55 animales.

La investigación, firmada por Vergès Bosch y Míriam Salas-Altès, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES-CERCA) y a la Universidad Rovira i Virgili, sitúa la cueva entre los principales conjuntos de arte rupestre paleolítico del Mediterráneo ibérico.

Sin embargo, el hallazgo podría tener implicaciones que van más allá de la curiosidad, pues por su antigüedad, podrían empujar más atrás nuestra cronología del surgimiento del arte, o lo que hoy conocemos como arte.

Arte rupestre hallado tras décadas en la Cova de la Font Major, Cataluña, España. (Josep Maria Vergès Bosch and Míriam Salas-Altès/Antiquity)

¿Cómo pudo pasar inadvertido durante tanto tiempo?

La Cova de la Font Major no era un lugar desconocido. De hecho, su entrada principal permanecía abierta desde 1957 y, a partir de 1993, una sección de sus galerías formó parte de una ruta turística de aventura.

La zona donde aparecieron los grabados había recibido visitantes durante décadas; se encuentra a unos 250 metros de la entrada actual, en un sector de pequeñas galerías subterráneas.

Según explican los investigadores, la apariencia irregular de las paredes había contribuido a descartar la posibilidad de que albergaran representaciones paleolíticas: la superficie de la cueva parecía poco adecuada para realizar dibujos.

Además, las paredes estaban cubiertas de intervenciones posteriores: inscripciones, grafitis y señales del contacto humano. Los turistas solemos ser algo destructivos. Es más: algunas de las inscripciones antiguas tenían nombres modernos tachados sobre ellas.

Tampoco era fácil verlas. “Cuando se ilumina directamente los grabados, son realmente difíciles de ver; hay que jugar con la luz desde diferentes direcciones para apreciar las depresiones”, dijo Salas-Altès.

La investigación recurrió a documentación digital y modelos tridimensionales de alta resolución para examinar las marcas sin dañar las superficies.

¿Qué animales aparecen en las paredes?

El inventario reúne 280 motivos gráficos, de los cuales 55 corresponden a representaciones de animales. Entre ellos figuran caballos, ciervos, bóvidos y caprinos, como en otras colecciones de arte rupestre europeo.

Una de las imágenes más llamativas es la de un oso, un animal cuya representación es poco frecuente en el arte paleolítico de la región. La figura muestra las orejas de frente y la boca ligeramente abierta.

También hay conjuntos de líneas paralelas, formas geométricas y composiciones cuyo significado todavía no está claro.

Estos trazos se realizaron principalmente mediante incisiones sobre las capas de marga (una roca formada por carbonato de calcio y arcilla). Los investigadores identificaron surcos generalmente poco profundos, cuya anchura suele oscilar entre tres y siete milímetros.

En algunas figuras, los autores consideran posible que los artistas aprovecharan las irregularidades naturales de la roca para completar las representaciones; es decir, que una grieta o pliegue completa la figura.

El contacto de visitantes, los grafitis y otras alteraciones modernas dificultaron la identificación de ciertos elementos y pudieron haber deteriorado muchos más, de manera que los investigadores consideran posible que originalmente hubiera más representaciones que las 280 documentadas hasta ahora.

¿Por qué es significativo el hallazgo?

Durante mucho tiempo, los grandes conjuntos rupestres conocidos se concentraron en la región franco-cantábrica, que comprende territorios del norte de España y el sur de Francia. En comparación, Cataluña parecía ocupar un lugar marginal en la historia de las primeras manifestaciones artísticas.

Antes del descubrimiento de Font Major, apenas se conocían dos representaciones rupestres atribuidas al Paleolítico en esa comunidad autónoma, una de ellas todavía de origen incierto.

Según el estudio, aproximadamente el 75% de los conjuntos conocidos en la fachada mediterránea ibérica tiene cinco o menos representaciones de animales. Más del 90% no supera las 20. Font Major, con 55 figuras zoomorfas, se encuentra muy por encima de esos registros.

Los autores lo sitúan como el tercer conjunto de arte rupestre paleolítico más importante de la fachada mediterránea de la península, después de las cuevas de Ardales y La Pileta, ambas en Andalucía.

Pero la edad de los grabados es una de las preguntas que todavía no tiene una respuesta definitiva.

La cueva conserva evidencias arqueológicas de presencia humana que se remontan a unos 41.000 años y llegan hasta aproximadamente 26.000 años antes del presente.

A partir de las características estilísticas de numerosas figuras y de su contexto arqueológico, los investigadores proponen que una parte importante del conjunto podría corresponder a fases anteriores al período Magdaleniense, que comenzó hace aproximadamente 19.000 años.

La atribución cronológica sigue bajo estudio y los autores no descartan que algunas representaciones correspondan a etapas posteriores. Como ocurre en otros sitios, podrían sobreponerse figuras de periodos muy distantes entre sí, como un gran palimpsesto humano a lo largo de decenas de siglos.

En las conclusiones del artículo, los investigadores advierten que los vacíos en el registro arqueológico pueden deberse a limitaciones de las estrategias de investigación, las condiciones de visibilidad o los problemas de conservación, y no necesariamente a una ausencia histórica de expresiones artísticas.