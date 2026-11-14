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Áncora

Lola Fernández cumple 100 años: un siglo de arte, enseñanza y libertad creativa

La artista, figura fundamental de la pintura costarricense y precursora del arte abstracto en el país, celebrará su centenario este domingo 15 de noviembre, rodeada de familiares

Lola Fernández Caballero (centro) en medio de obras la exposición galardonada en categoría "Mejor exposición individual en espacio estatal".
Lola Fernández Caballero (centro) en medio de obras la exposición galardonada en categoría "Mejor exposición individual en espacio estatal" en los Premios de la Crítica AICA 2025. AICA
Fernando Chaves Espinach