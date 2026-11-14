Lola Fernández cumple 100 años: un siglo de arte, enseñanza y libertad creativa

La pintora Lola Fernández Caballero llega este domingo 15 de noviembre a los 100 años. La artista, nacida en Cartagena, Colombia, en 1926, se trasladó a Costa Rica con su familia cuando tenía cuatro años. Aquí desarrolló una trayectoria que la convirtió en una de las figuras más influyentes de las artes plásticas nacionales.

La celebración reunirá a varios miembros de su familia. En una conversación reciente con La Nación, Fernández habló con serenidad sobre la llegada al centenario. “Eso es tranquilidad. Y dar gracias a Dios”, respondió al preguntársele qué le provocaba cumplir un siglo de vida. También adelantó que espera “bailar mucho” durante la celebración.

Su historia artística comenzó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica (UCR), donde tuvo como maestros a figuras como Francisco Amighetti, Teodorico Quirós y Manuel de la Cruz González. Después continuó su formación en Bogotá y Florencia, Italia, y viajó por distintos países de Asia gracias a una beca de la Unesco.

En 1958 presentó en el Museo Nacional una exposición de arte abstracto que marcó un hito en la historia de la pintura costarricense. Junto con Rafael Ángel Felo García y Manuel de la Cruz González, Fernández abrió camino a nuevas formas de expresión plástica en un ambiente artístico todavía dominado por la tradición figurativa. Fue, además, integrante del Grupo de los Ocho, colectivo que renovó el arte nacional.

Su aporte también se extendió a la enseñanza. Durante más de tres décadas fue profesora de la Escuela de Artes Plásticas de la UCR, donde impulsó la formación en diseño. En la entrevista, recordó que procuraba transmitir a sus estudiantes la importancia de construir bases sólidas: primero el dibujo y después la pintura.

Fernández recibió, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Cultura Magón en 1995 y el Premio Teodorico Quirós en 2007. En 2022 fue declarada Ciudadana de Honor de Costa Rica; el año anterior fue mariscal del Festival de la Luz de San José.

Aunque ahora pinta menos que antes, conserva el interés por su trabajo y todavía revisa algunas obras en su estudio. “Quiero estar activa”, comentó. A sus 100 años, mantiene una convicción que ha guiado su trayectoria: la pintura debe expresar algo y provocar una reacción en quien la observa.