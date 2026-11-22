“No es pintar por pintar, por solamente adornar: uno pinta para decir algo, expresar algo”, dice doña Lola Fernández Caballero. Ha tenido mucho, mucho por decir. Ha vivido 100 años, de los cuales ha dedicado la mayoría al arte: a pintar, a enseñar, a exhibir y a reflexionar sobre lo que implica.

Este 15 de noviembre, al llegar su centenario, lo pasó en su casa con su familia, en un rincón de barrio Amón donde residen desde los años 70. Todos los pasillos rebosan de arte de todo tipo.

Esa entrega al trabajo ha convertido a Fernández en una de las artistas más reconocidas de Costa Rica, donde llegó en los años 30 con su familia de Cartagena, Colombia. Ganó el Premio Nacional de Pintura Aquileo Echeverría en 1989; el premio Magón en 1995; y el Teodorico Quirós en 2007.

Trabajos en el estudio de Lola Fernández. (JOHN DURAN/John Durán)

Así de incansable la encontramos un par de días antes de su fiesta, y con ganas de hablar de cómo abordó su oficio todos estos años. Se preocupa de que encontremos su estudio desordenado, pero no lo está; simplemente es el espacio natural lleno de óleos, archivos y bocetos que hablan de una mano ocupada.

“Siempre estoy pendiente y siempre tengo algo que hacer”, dice. “Yo creo que esa es la mejor manera de vivir. El día que uno dice ‘qué pereza, ya yo no me muevo, ya yo no hago nada¿, ahí sí se apoltrona como digo. Yo estoy todavía estoy muy activa en ciertas cosas, gracias al Señor".

Ahora sus días son más tranquilos que “cuando tenía que salir corriendo para llegar a la universidad a las 7″, dice. Siempre disfrutó mucho del proceso de enseñanza; en particular, los principios.

Incluso, nos recuerda su nieta Carolina Guillermet, fue Lola quien estuvo al inicio de los cursos de diseño de la Escuela de Bellas Artes, justamente por su interés en reforzar las bases del diseño y del pensamiento visual.

“Me gustaba mucho enseñar los principios, porque hay muchos que no toman en cuenta eso, que es muy importante”, explica. “No se trata solo de empezar a pintar, sino que hay un proceso. Eso siempre me interesó y traté de transmitírselo a los alumnos: que tuvieran bases muy sólidas, sobre todo en el dibujo”.

Luego viene la pintura, el tema.

“Cada uno, cada pintor tiene su manera y no solo la manera, sino la idea de dónde quiere llegar”.

La artista en su estudio. (JOHN DURAN/John Durán)

Retratos a la artista Lola Fernández / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Retratos a la artista Lola Fernández / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Retratos a la artista Lola Fernández / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Retratos a la artista Lola Fernández / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Retratos a la artista Lola Fernández / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Lola en el taller

“Esto es mi vida. Lo que yo he querido hacer”.

Doña Lola se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica. Desde 1949 amplió sus conocimientos en Bogotá, donde se especializó en las técnicas de óleo y fresco. Posteriormente, de 1954 a 1958, cursó estudios de posgrado en la Academia de Bellas Artes de Florencia y recorrió distintos países de Europa y Asia.

A partir de 1959, se incorporó como docente a la Escuela de Bellas Artes de la UCR, donde permaneció hasta su jubilación. Eso fue crucial: le permitió dedicarse a la búsqueda de sus temas, de la profundidad en su trabajo.

“Por dicha he tenido la tranquilidad, sin necesidad de aspavientos, de seguir un camino propio, a partir de lo que pienso y de lo que puedo observar de la gente y de los lugares. De ahí va surgiendo algo serio”, considera.

“Nunca hice pinturas pensando en colgarlas y ya está, para venderlas y hacer plata. Nunca lo pensé así”, afirma la artista. “Siempre trabajé en otra cosa; en mi caso, daba clases en la universidad para tener ingresos y no tener que doblegarme a lo que a la gente le gusta comprar”, dice.

Lola Fernández a sus 100 años. (JOHN DURAN/John Durán)

Muchas personas a su alrededor tomaron esa forma de vivir y mantenerse por medio de su pintura, pero ella no lo asumió así. “Para mí, trabajar en otra cosa era una manera de tener ingresos, pero no pintaba para vivir de la pintura, porque eso es muy peligroso”. ¿Por qué? “Porque, sin darse cuenta, poco a poco uno empieza a hacer las cosas que la gente pide y quiere”, dice.

“En cambio, cuando uno está en una situación como la mía, es libre de hacer el cuadro, guste o no guste”.

Lola Fernández reside en barrio Amón. (JOHN DURAN/John Durán)

Ante el público

Ahora bien, el trabajo de Lola Fernández gustó. No siempre: en algunas cosas, considera que se pudo adelantar a su época, al menos en nuestro contexto. Nació en gran medida del mundo artístico que encontró durante sus estudios en Europa, cuando encontró el agitado momento de transformación que vivía la creación visual a mediados del siglo XX.

En 1958, realizó una de las primeras exposiciones de arte abstracto en el país. “Yo estuve en una época en que era muy interesante (ver que) había muchas diferencias de la pintura de unos y de otros y todo (el contexto)”, recuerda. “Era muy notorio que estos habían cogido un camino o el otro, como Manuel de la Cruz González, por ejemplo”.

Y ella misma, adelantada en muchos acercamiento al arte. “Es cierto. Me adelanté. Y es difícil, porque a veces a la gente no le gusta y empezaba a hablar”, confiesa. ¿Y qué la hizo, entonces, seguir adelante? “¡Ah, uno no pinta para esa gente! Uno no pinta para eso; pinta por el gusto de uno y para gente que de verdad siente el arte".

Dolores Josefina Fernández Caballero Cc. Lola Fernández. Arquetipo. Óleo sobre tela. 1976. Dimensiones (con marco): 142.8 x 111 cm. Código de inventario: MAC-0280. (Pinacoteca Costarricense Electrónica/Pincel)

Pero Fernández sigue llamando la atención: el año pasado, el Museo Calderón Guardia le dedicó la exposición Lola infinita, muy concurrida y con muchas de sus obras destacadas. Llegada a su centenario, ¿le gustaría hacer otra exposición? “¡Sí! ¿Por qué no? Lógico, porque los cuadros, ¿para qué se hacen? Para que la gente los vea. Estando ahí metidos no tienen mucho interés", dice.

En Florencia, “todo era arte”. Vio todo lo que estaba cambiando y, además, se dio un permiso fundamental para el resto de su carrera: “Darme el gusto de cambiar”.

Todos los artistas marcaban su pauta propia en un mundo agitado, ese mundo que luego Lola indagaría en series sobre la violencia, la angustia humana, la belleza, la pintura misma. “Cada uno tenía algo muy importante que expresaba, su cultura, sus inquietudes. Y uno lo va viendo. No se trata de hacer lo mismo que ellos, jamás, sino de entender el proceso que siguieron para llegar a algo personal”, recuerda.

“Eso se nota, por lo menos en aquel tiempo. Cuando iba a sus exposiciones, me interesaba mucho el proceso que habían seguido para llegar a ese resultado. Era interesante para mí, porque cada uno había tomado su propio camino y había llegado a algo distinto”, señala.

Ya no pinta los grandes formatos de antes; va retocando algunos y otros en su estudio. “No tengo de qué quejarme. Estuve siempre tranquila”.

“Yo nunca quise vivir de la pintura porque es lógico que uno, si vive de la pintura, tiene que aflojar muchas por el gusto de la gente. En cambio, cuando uno no tiene eso, uno pinta como le da la gana, perdonando la expresión”, dice.

“Esa fue, más o menos, la vida que tuve”. Que sigue teniendo: una Lola Fernández muy independiente, pionera, profesora, pensadora, activa y hoy, centenaria.