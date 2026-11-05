AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Áncora

La Met Gala presenta un nuevo tema tras la controversia con Galliano

Met Gala cambió su rumbo: tras la suspensión de la muestra de John Galliano por viejas polémicas, el Met eligió un tema inesperado para su próxima gala

(Archivo) John Galliano habla en el escenario durante la conferencia Forces of Fashion de Vogue, en Milk Studios, el 12 de octubre de 2017, en Nueva York.
(Archivo) John Galliano habla en el escenario durante la conferencia Forces of Fashion de Vogue, en Milk Studios, el 12 de octubre de 2017, en Nueva York. DIMITRIOS KAMBOURIS
AFP

Nueva York, Estados Unidos. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció el jueves el nuevo tema para la exposición vinculada a la próxima Met Gala, después de cancelar una retrospectiva dedicada al diseñador británico John Galliano debido a la polémica por sus antiguos comentarios antisemitas.

La muestra, titulada extraORDINARY (extraORDINARIO), y abierta del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, explorará cómo el diseño puede revelar posibilidades inesperadas en objetos de la vida cotidiana, informó el reconocido museo neoyorquino en un comunicado.

La exhibición iba a repasar la carrera de Galliano, pero a finales de agosto el diseñador y el Met anunciaron que no se haría, tras las críticas de donantes y políticos por comentarios que el modisto hizo en el pasado.