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Áncora

Irán condena al aclamado cineasta Jafar Panahi a cinco años de cárcel y confisca sus bienes

El gobierno iraní sigue persiguiendo al cineasta ganador de la Palma de Oro, que ha filmado varias películas bajo arresto domiciliario

El director, guionista y productor iraní Jafar Panahi (al frente) y su equipo celebran en el escenario tras ganar la Palma de Oro por la película "Un simple accidente" durante la ceremonia de clausura de la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes
El director, guionista y productor iraní Jafar Panahi (al frente) y su equipo celebran en el escenario tras ganar la Palma de Oro por la película "Un simple accidente" durante la ceremonia de clausura de la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes. SAMEER AL-DOUMY
Europa Press

Madrid, España. Un tribunal de Teherán ha condenado este martes in absentia al cineasta iraní Jafar Panahi a cinco años de cárcel, dos años sin poder salir del país ni publicar en redes sociales, y ha confiscado sus bienes y congelado sus cuentas.

El veredicto continúa la larga batalla legal a la que se enfrenta desde hace años el cineasta, que llegó a pasar tiempo entre rejas por ofensas contra el Estado hasta su liberación en 2010.

El abogado de Panahi, Mostafa Nili, ha asegurado a la agencia semioficial de noticias Isna y al diario reformista ‘Etemad’ que la sentencia parece estar relacionada con un nuevo caso (son ya tres las causas abiertas contra Panahi) y su cliente no ha sido notificado de la fecha de la audiencia sobre este último procedimiento.