Falleció el jurista y académico Enrique Pedro Haba Müller, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), que anunció el deceso. Su muerte también fue anunciada por el abogado y excandidato presidencial Boris Molina Acevedo.

Originario de Uruguay, Pedro Haba fue profesor de múltiples generaciones de juristas y publicó más de 150 artículos y libros relacionados con sus disciplina. En 2018, fue galardonado con el Premio Ulises Odio Santos que entrega la Corte Suprema de Justicia a los aportes y publicaciones al campo del Derecho.

“Interpreto este galardón como un honor al venir de quienes viene, como autoridad judicial suprema de un país en el que pude desarrollar plenísimamente todas mis posibilidades en cuanto a investigación jurídica”, comentó Haba Müller al ser consultado por La Nación sobre la distinción.

Haba residía en Costa Rica desde 1977. Era doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental de Uruguay; asimismo, tenía un doctorado en filosofía por la Université de Droit en Francia.

En 2006, cuando ganó el Premio al Investigador del Año de la UCR, la universidad celebró su aporte conceptual y formativo: “El profesor Haba ha dado un gran aporte en el campo de la enseñanza y la protección de los derechos humanos y su contribución en la epistemología, la hermenéutica, la teoría del derecho y la filosofía jurídica le proporcionan un nuevo giro al debate moderno sobre el rumbo de la práctica jurídica, específicamente en la didáctica y la metodología del derecho y en la capacitación de los jueces en técnicas de razonamiento judicial”.

Haba Müller también recibió en 1999 el Premio a la Investigación Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR.