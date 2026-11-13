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El secreto escondido en libros medievales: rastros de un virus de hace 3.700 años en páginas religiosas

Investigadores hallaron ADN de un virus de hace 3.700 años en las páginas de libros medievales. ¿Por qué?

Cambridge, Corpus Christi College, MS 144: The Corpus Glossary
Cambridge, Corpus Christi College, MS 144: The Corpus Glossary Captura
Fernando Chaves Espinach