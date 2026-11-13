El secreto escondido en libros medievales: rastros de un virus de hace 3.700 años en páginas religiosas

Uno se imagina que al tomar un manuscrito medieval entre manos podrá descubrir un conocimiento antiguo, olvidado a medias... O recordará El nombre de la rosa, la novela de Umberto Eco donde las páginas resguardan también veneno. ¿Y qué tal un punto medio: un secreto peligroso que, a la vez, nos ayuda a conocer mejor una enfermedad?

En las pieles de animales que sirvieron para fabricar sus páginas, investigadores han encontrado rastros de un virus que ha causado estragos en los rebaños durante al menos 3.700 años.

El descubrimiento incluye tres páginas de los Evangelios de York, un manuscrito iluminado de alrededor del año 1000, y otros documentos religiosos y diccionarios antiguos. La investigación, liderada por científicos del University College Dublin, apareció en setiembre en la revista Science Advances. Esta semana, la universidad volvió a destacar sus resultados en una nueva publicación.

El equipo identificó ADN del virus de la viruela ovina (sheeppox virus), una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a las ovejas y puede provocar fiebre, lesiones en la piel y la muerte de animales, sobre todo de los más jóvenes.

York, Biblioteca de la Catedral, manuscrito adicional 1, retrato de san Lucas. (York Minster/York Minster)

¿Cómo llegó un virus a los libros religiosos?

Antes de la expansión del papel, el pergamino se fabricaba con pieles de ovejas, cabras y vacas. Los artesanos las limpiaban, estiraban y raspaban hasta convertirlas en superficies aptas para escribir.

Ese material también conservaba información biológica del animal. Al estudiar muestras de pergaminos europeos de los siglos VIII al XIV, los investigadores encontraron rastros del virus en 32 folios.

En los Evangelios de York, por ejemplo, detectaron ADN viral en tres páginas. También lo encontraron en el Corpus Glossary de Cambridge, un diccionario de latín e inglés antiguo elaborado alrededor del año 800, y en las Epístolas de san Pablo, en un manuscrito de los siglos VII y VIII.

“Para nuestra sorpresa, descubrimos pruebas contundentes del virus de la viruela ovina en estos antiguos pergaminos”, escribieron Kevin Daly y Louis L’Hôte, dos de los investigadores, en un artículo publicado en octubre por The Conversation.

La toma de muestras exigió especial cuidado: los científicos utilizaron pequeñas cantidades de material de la superficie de los documentos, algunos de gran valor histórico.

¿Desde cuándo circula la enfermedad?

Los manuscritos permitieron reconstruir parte de la historia medieval del patógeno, pero las pistas más antiguas aparecieron en otro tipo de objetos: dientes de ovejas procedentes de asentamientos pastoriles de la estepa euroasiática.

Dos muestras, de aproximadamente 3.700 y 3.200 años, contenían ADN del virus. Al comparar esos genomas antiguos con los actuales, los científicos pudieron estudiar su evolución y estimar cuándo se separaron las principales ramas de los capripoxvirus, familia que incluye también los virus de la viruela caprina y la dermatosis nodular contagiosa del ganado bovino.

“Estos genomas nos ayudan a entender cómo evolucionaron estos patógenos y cómo afectaron a las sociedades del pasado”, explicó L’Hôte, autor principal del estudio, en un comunicado del University College Dublin.

Los investigadores también encontraron rastros del virus en pergaminos fabricados con piel de cabra y ternera. No pudieron determinar si se trataba de infecciones de otras especies o de contaminación durante la elaboración del material.

La viruela ovina sigue afectando a los animales. (Canva/Canva)

La viruela ovina continúa afectando rebaños en distintas regiones del mundo. En Europa, la enfermedad se consideraba eliminada, pero en 2026 se registraron brotes en Grecia, Bulgaria y Rumanía, que obligaron a establecer restricciones sanitarias.

El patógeno no debe confundirse con el virus de la viruela humana; no hay evidencia de que la viruela ovina infecte a las personas. Su impacto se concentra en la ganadería, donde puede provocar pérdidas de animales y afectar la producción de lana, carne y leche.

“El genoma del virus de la viruela ovina se ha mantenido muy estable durante los últimos milenios”, señaló L’Hôte. Comprender esa continuidad, añadió, puede ayudar a identificar los cambios que permitieron al patógeno adaptarse a sus huéspedes y mejorar las estrategias para combatirlo.

Es decir, las páginas tenían mucho que decirnos todavía, solamente que no lo que hubiéramos esperadoo.