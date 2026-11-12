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Áncora

El secreto detrás del reflejo del agua: la pista que reveló una pintura desaparecida de Caravaggio

Una pintura perdida de Caravaggio apareció en París tras décadas oculta. Conozca las pistas del reflejo en el agua y la historia de este hallazgo millonario

Fragmento de la copia de 'Joven con jarrón de rosas' atribuida a Caravaggio.
Fragmento de la copia de 'Joven con jarrón de rosas' atribuida a Caravaggio. Caravaggio
Fernando Chaves Espinach