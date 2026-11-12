El secreto detrás del reflejo del agua: la pista que reveló una pintura desaparecida de Caravaggio

Si es una copia, podría engañar a ojos expertos. Si es real, pues quién no querría toparse con un “Caravaggio” redescubierto tras dos siglos. ¿Cómo podría ocurrir tal cosa?

Pues una tarde, una jarra con rosas, el agua transparente y el reflejo de una ventana bastaron para que una pintura olvidada en la trastienda de una galería de París llamara la atención de Maria Cristina Terzaghi, historiadora del arte y una de las principales especialistas en Caravaggio.

La experta sostiene que el lienzo es Joven con jarra de rosas, una obra perdida del pintor italiano que hasta ahora solo se conocía por cuatro copias y una descripción del siglo XVII.

Terzaghi encontró la pintura hace tres años, después de que la convocaran para examinarla. En un artículo publicado el 8 de noviembre en el diario italiano La Repubblica, contó que acudió inicialmente con escepticismo. Como debe ser, porque todo el mundo querría tener un Caravaggio, uno de los pintores mejor apreciados en el mercado del arte. Además, escaso.

Sin embargo, aseguró que la calidad del cuadro le permitió reconocer la mano de Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), conocido por el nombre de la localidad donde nació.

En su artículo, Terzaghi fecha la obra entre 1596 y 1597, cuando el artista tenía unos 25 años y comenzaba su trayectoria en Roma. En ese momento exploraba escenas de medio cuerpo y composiciones que luego abandonaría al desarrollar el lenguaje dramático que lo convirtió en una figura central del barroco.

Joven con una jarra de rosas, de un seguidor de Michelangelo da Caravaggio, en el High Museum de Atlanta, una de las copias conocidas hasta ahora. (Caravaggio/High Museum of Art)

¿Cómo se reconstruyó la historia del cuadro?

La pintura tiene una procedencia histórica que la vincula con Giuseppe Cesari d’Arpino, artista y empresario que fue mentor de Caravaggio. Un inventario fechado el 1.° de agosto de 1607 registra la obra entre sus bienes.

Tras ser detenido por una pelea, Cesari tuvo que entregar su colección al Estado pontificio —muy adecuado, considerando cuánto le gustaban los pleitos a Caravaggio mismo—. El papa Pablo V la cedió después a su sobrino, el cardenal Scipione Borghese.

El lienzo aparece en los registros de la colección Borghese desde 1693 y permaneció documentado allí, al menos, hasta 1831. Más tarde salió de Italia y llegó a París. En 1909, la viuda de un librero lo vendió en una subasta como obra de un pintor italiano anónimo. Un antepasado del actual propietario lo compró entonces, sin conocer su posible autoría.

Otra obra: La incredulidad de Santo Tomás, de Caravaggio

Una de las señales más llamativas está en el reflejo del agua de la jarra: allí se distinguen una ventana y la figura de otro joven, que podría ser un autorretrato del artista.

El detalle coincide con una descripción escrita por Giovanni Baglione, pintor y rival de Caravaggio, quien mencionó una jarra de flores con transparencias del agua y el vidrio, reflejos de una ventana y pétalos cubiertos de rocío.

Terzaghi también relaciona la composición con Muchacho mordido por un lagarto, otra pintura juvenil de Caravaggio. A partir de esa semejanza, plantea que el artista pudo imaginar una serie dedicada a los cinco sentidos: el muchacho mordido representaría el tacto y el joven con rosas, el olfato.

Esto último es una hipótesis de la historiadora, no una intención demostrada documentalmente.

Por ahora, el cuadro permanece en una colección privada y no hay fecha anunciada para que el público pueda verlo. Según El País de España, el Estado francés podría declararlo tesoro nacional para impedir que salga del país y estudiar una posible adquisición. Su valor se estima en al menos 30 millones de euros (más de $33 millones).

La atribución de Terzaghi abre una nueva posibilidad en la búsqueda de obras perdidas de Caravaggio, cuyo catálogo conocido no alcanza las 70 pinturas. Pero como en tantas pinturas del maestro, y de otros genios de su época, lograr confirmar la atribución requerirá más estudio.