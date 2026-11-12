El misterio de la piedra azul: científicos rastrean los viajes de hace 1.400 años de una comunidad ancestral

Un pequeño fragmento de piedra azul puede guardar la memoria de un viaje. Hace unos 1.400 años, comunidades ancestrales Pueblo del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos utilizaban la azurita, un mineral de cobre de color azul intenso, como pigmento o pintura.

Ahora, un grupo de investigadores logró rastrear el origen geológico de varias piezas arqueológicas y reconstruir parte de los desplazamientos que hicieron posible obtener ese material.

Un equipo encabezado por Kari Schleher, antropóloga de la Universidad de Nuevo México, comparó muestras arqueológicas con minerales procedentes de dos zonas que habían sido explotadas por comunidades ancestrales: Lisbon Valley, cerca de la actual ciudad de Moab, en Utah, y las montañas Zuni, en Nuevo México.

El estudio, publicado en Journal of Archaeological Science: Reports, analizó 12 piezas de azurita recuperadas en la región conocida como Four Corners, donde confluyen los territorios actuales de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México.

Los investigadores examinaron la composición isotópica de tres elementos: plomo, estroncio y cobre. Los isótopos son variantes de un mismo elemento químico que tienen diferente masa. Sus proporciones pueden funcionar como una huella geológica y ayudar a determinar de dónde procede un mineral.

La comparación permitió vincular diez de las piezas con Lisbon Valley. Las otras dos procedían de las montañas Zuni. El resultado ofrece evidencia de que las comunidades Pueblo obtenían azurita en ambos lugares y trasladaban el material a sus asentamientos.

“Pudimos demostrar que los pueblos Pueblo viajaban desde lo que hoy es Nuevo México hasta la zona central de Utah hace 1.400 años”, explicó Schleher en un comunicado de la universidad.

Fotografía de una roca con azurita y concreciones esféricas de este mineral procedentes de Lisbon Valley. (Schleher, Thoibdeau et al./Journal of Archaeological Science: Reports)

¿Qué revela una piedra sobre quienes la utilizaron?

La investigación no reconstruye una ruta específica ni permite determinar quiénes realizaron cada desplazamiento. Sin embargo, sí da señas de que las materias primas utilizadas en la vida cotidiana podían recorrer distancias considerables y que el análisis de sus componentes permite seguirles la pista.

Esto es común en la investigación del mundo antiguo. En ausencia de registros escritos, contamos con el rastro que dejan los materiales, e incluso la materia prima, para esbozar las posibles relaciones entre poblaciones ancestrales.

La azurita tiene un valor particular para este tipo de investigaciones porque su intenso color azul la convirtió en un recurso apreciado desde tiempos antiguos. ¡Siempre nos ha gustado el color intenso!

Al identificar los yacimientos de los que procedían las piezas, los arqueólogos pueden ampliar el conocimiento sobre el aprovechamiento de los recursos, la movilidad y los intercambios entre comunidades. Es algo similar a lo que sucede con el jade en Mesoamérica y, particularmente en Costa Rica, donde dicha roca no se produce. Así sabemos con quiénes estaban conectados los pobladores originarios de este territorio (en este caso, Guatemala).

Los investigadores también identificaron cuáles herramientas químicas resultaron más útiles: las proporciones de isótopos de plomo y estroncio permitieron distinguir las dos fuentes estudiadas. Las de cobre, aunque el mineral contiene ese elemento, no ofrecieron diferencias suficientemente claras.

Pese a los importantes avances, el trabajo apenas comienza. Los investigadores esperan ampliar el número de muestras y comparar los resultados con otros minerales conservados en el Museo Minero de Nuevo México. Schleher también plantea trabajar con comunidades indígenas y sus tradiciones orales para profundizar en la historia de las minas y los territorios.