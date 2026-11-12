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El misterio de la piedra azul: científicos rastrean los viajes de hace 1.400 años de una comunidad ancestral

Un análisis de minerales utilizados por los pueblos ancestrales Pueblo permitió identificar dos lugares de origen en el suroeste de Estados Unidos

Pequeño cuenco de cerámica con pigmento de azurita azul cristalina pura y fragmentos de azurita en bruto.
Pequeño cuenco de cerámica con pigmento de azurita azul cristalina pura y fragmentos de azurita en bruto. Photographer: Monica Saaty
Fernando Chaves Espinach