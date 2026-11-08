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El escándalo que mueve la literatura en español: un reportaje, un premio, un detector de IA y acusaciones recíprocas

Detector halló 99% de texto sintético en obra premiada, pero autor y editorial se movieron pronto para desmentirlo. ¿Qué sucedió realmente?

Novela de David Silva Rojas que 'El País' afirmó que fue escrita 99% con IA.
Novela de David Silva Rojas que 'El País' afirmó que fue escrita 99% con IA. Almadía
El Universal