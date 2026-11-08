El escándalo que mueve la literatura en español: un reportaje, un premio, un detector de IA y acusaciones recíprocas

Ciudad de México, México. Tras una revisión, la editorial Almadía afirma que la novela de David Silva Rojas, Donde el agua trabaja, que fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat no fue escrita con inteligencia artificial (IA).

“Tras concluirla, la editorial reitera su confianza en David Silva Rojas y mantiene el fallo del I Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat”, declaró Almadía en un comunicado de prensa.

En las últimas semanas, se había especulado sobre la originalidad y forma de escritura de este libro, luego que el periódico El País reportara que el programa Pangram identificaba que había sido escrito en un 99% con IA.

El autor David Silva Rojas editado por Almadía. (El Universal/El Universal / México / GDA)

Es por eso que la editorial emprendió un peritaje con materiales del proceso de escritura que proporcionó Silva Rojas, así como con revisiones de tecnólogos, abogados y peritos lingüísticos, explicó Almadía.

“La revisión se llevó a cabo a partir de los materiales aportados por el autor sobre el proceso de escritura de la novela, David mantuvo en todo momento una actitud abierta y disposición para colaborar, atender las preguntas de la editorial y aportar la información solicitada”, dijo la editorial, que también destacó haber fundamentado su juicio en criterios humanos y que no basta el resultado que arroje una IA para emitir un juicio.

Almadía solicitó al periódico español una disculpa, pues consideran que en el reportaje “no siempre se distinguió con suficiente claridad entre una sospecha y un hecho demostrado” y que eso tuvo consecuencias para el autor, el jurado, integrado por Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda y Selva Almada, y la editorial.

“Desde nuestra vinculación con la literatura latinoamericana, también nos preguntamos qué implicaciones tiene conceder a empresas del norte global la autoridad para validar nuestras formas de escribir. Nos preocupa que esa autoridad termine condicionando la propia escritura”, agregó la editorial, que concluyó expresando su preferencia a “seguir confiando en el criterio humano”.

El comunicado de la editorial no ofrece pruebas ni detalles sobre sus conclusiones. El Universal de México contactó a Almadía para conocer más detalles sobre la investigación, a lo que respondió: “Por el momento no daremos entrevistas, todo lo que tenemos que decir está en el comunicado”.

Comunicado de Almadía genera debate en redes sociales

Asimismo, el comunicado de Almadía reavivó el debate en redes sociales con respecto al libro de Silva Rojas. Hubo usuarios que señalaron que la editorial no dió pruebas de que la IA no fue usada, otros cuestionaron la postura de exigir al autor demostrar que escribió el libro.

Dentro del gremio literario hubo escritores que expresaron su apoyo a la editorial, como Sara Uribe: “Por otra parte estoy esperando dos disculpas cruciales: las de El País y los autores y autoras de la nota con esa acusación contra David Silva y que obliguen al pederasta a disculparse con Sasha Sokol”, publicó en X, donde la autora Brenda Navarro también compartió “Todo el apoyo a Almadía, a David Silva Rojas y a todo el equipo que les acompañó”.

Pero también hubo quien no estuvo de acuerdo con el comunicado de Almadía, como la escritora María Rivera: “¿Había otra posibilidad de respuesta de Almadía que el chantaje, presentándose como ‘víctima’ del norte global? Vergonzoso”.