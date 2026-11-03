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Áncora

¿Cómo era el Faro de Alejandría? Un anillo de bronce hallado bajo el mar ofrece nuevas pistas

Su estudio se suma a los esfuerzos arqueológicos por reconstruir la apariencia de un monumento que desapareció hace siglos

Hallazgo de anillo podría revelar primera descripción gráfica conocida del antiguo Faro de Alejandría.
Hallazgo de anillo podría revelar primera descripción gráfica conocida del antiguo Faro de Alejandría. Christoph Gerigk
Fernando Chaves Espinach

Uno pensaría que las “siete maravillas” del mundo antiguo se hubieran preservado en relatos e imágenes precisas, pero la realidad es que de algunas de ellas sabemos poco menos que el recuerdo de su gloria. El Faro de Alejandría fue una de las construcciones más célebres de la Antigüedad. Durante siglos orientó a los navegantes que se acercaban a uno de los principales puertos del Mediterráneo. Pero no sabemos cómo se veía.

Aunque representaciones esquemáticas de su silueta quedaron registradas en monedas y textos antiguos, el monumento desapareció y su aspecto exacto sigue siendo motivo de investigación.

Ahora, un pequeño anillo de bronce aporta una nueva pieza a ese rompecabezas.