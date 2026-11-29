Una sensación de extrañeza atraviesa Amor es el monstruo, la película dirigida por el cineasta costarricense Neto Villalobos Brenes. Su mundo distópico no se aleja demasiado de la realidad que vivimos a diario, y esa cercanía resulta perturbadora, tal vez porque permite reconocer algunas de las transformaciones que han modificado nuestra relación con Costa Rica.

La violencia creciente, la inseguridad y el deterioro de las relaciones han ido alterando nuestra percepción del país. Seguimos atravesando los mismos caminos y habitando los mismos lugares, pero cada vez nos cuesta más reconocernos en ellos. En ese sentido, la distopía imaginada por Villalobos Brenes puede interpretarse como una prolongación inquietante de un presente que no surge de la imaginación desbordada, sino de la amplificación de circunstancias que forman parte de nuestra experiencia cotidiana.

Sin embargo, la película no se limita a construir un escenario de deterioro social. En el centro de su historia se ubica una relación familiar: una abuela que intenta recuperar el vínculo con su nieta y que, en medio de circunstancias cada vez más adversas, se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones.

'Amor es el monstruo', película costarricense de Neto Villalobos. (Atómica Films/Cortesía de Atómica Films)

Es en ese punto donde el relato adquiere una dimensión particularmente interesante. El amor aparece como una fuerza protectora, pero también como una posible fuente de violencia. El deseo de cuidar a alguien puede confundirse con la voluntad de decidir por esa persona y la necesidad de conservar un vínculo puede terminar convirtiéndose en una forma de posesión. La película explora esa contradicción sin reducir a sus personajes a categorías morales simplificadoras.

El título de la película invita precisamente a considerar esa ambigüedad. El monstruo no está fuera de nosotros. Vive en los sentimientos que impulsan a los personajes, en los temores que condicionan sus decisiones y en las formas en que el amor puede transformarse cuando está teñido por la desesperación.

Uno de los mayores aciertos de la película reside en la construcción de una atmósfera en la que la familiaridad y la amenaza conviven permanentemente. El guion escrito por Neto Villalobos Brenes y Diego van der Laat, la fotografía de Nicolás Wong y la música de Pablo Rojas contribuyen a producir esa sensación de extrañeza, en la que espacios conocidos se vuelven inquietantes.

'Amor es el monstruo', película costarricense de Neto Villalobos. (Atómica Films/Cortesía de Atómica Films)

La historia avanza mediante una narración que administra la información sin apresurarse a disipar la incertidumbre. De esa forma, el espectador comparte, paso a paso, la desorientación de los personajes.

Ese carácter atmosférico resulta especialmente significativo en una película que encuentra en el paisaje una parte fundamental de su identidad. Filmada en el Pacífico sur costarricense, la historia aprovecha construcciones y vestigios para dar forma a su universo futurista. Estos espacios, que conservan las huellas de la historia económica y social de las llamadas repúblicas bananeras, adquieren nuevas resonancias dentro de la ficción.

En lugar de recurrir a una geografía imaginaria o a escenarios futuristas convencionales, Villalobos Brenes encuentra en el territorio costarricense los elementos necesarios para construir su particular distopía. El pasado y el futuro terminan encontrándose en un mismo espacio, como si las transformaciones sociales no pudieran desprenderse por completo de las historias que las precedieron.

'Amor es el monstruo', película costarricense de Neto Villalobos. (Atómica Films/Cortesía de Atómica Films)

Con Amor es el monstruo, Neto Villalobos Brenes amplía su exploración cinematográfica y se adentra en un territorio narrativo distinto al de sus anteriores largometrajes, instalados en el terreno de la comedia. El resultado es una película que utiliza los recursos del thrillerpara acercarnos a preocupaciones profundamente contemporáneas.

La inquietud más persistente de Amor es el monstruono proviene de un futuro imaginario, sino de aquello que reconocemos en el presente. Quizá estamos ante el retrato de una sociedad que se siente cada día más extraña en un territorio que, todavía, considera propio.