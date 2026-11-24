Antes de regresar a casa, Amor es el monstruo hizo las maletas para Toronto, Chicago, São Paulo y Morelia. Ahora, la película costarricense prepara su encuentro con el público nacional tras obtener un reconocimiento para su protagonista: la chilena Paulina García, quien conquistó el premio a mejor interpretación en el Festival Internacional de Cine de Santiago (SANFIC).

El thriller distópico llegará a los cines de Costa Rica el jueves 26 de noviembre, distribuido por Atómica Films. Es el tercer largometraje del realizador josefino Ernesto Neto Villalobos y también el tercero que tiene su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto, después de Por las plumas (2013) y Cascos indomables (2018).

Esta vez Villalobos cambió de carril. Tras dos comedias, construyó una historia que busca incomodar: una abuela de 65 años recibe la noticia de que le queda poco tiempo de vida y decide acercarse a su nieta, pese a la relación rota con su hija. Una serie de acontecimientos la empujará a tomar decisiones que nunca imaginó.

El amor familiar es el punto de partida, pero no una garantía de tranquilidad. La pregunta que recorre la película tiene filo: ¿hasta dónde puede llegar alguien por las personas que ama?

En 'Amor es el monstruo' Paulina García interpreta a una abuela que, al enterarse de que le queda poco tiempo de vida, busca acercarse a su nieta pese a la relación rota con su hija. (Neto Villalobos/Suministrada)

Una abuela lejos del molde

García, ganadora del Oso de Plata a mejor actriz en la Berlinale por Gloria, lleva el peso de una historia contada desde la perspectiva de su personaje. El espectador sabe lo que ella sabe y la acompaña incluso cuando sus decisiones pueden resultar difíciles de aceptar.

Villalobos le hizo llegar el guion y encontró una actriz interesada en apartarse de una representación convencional de la vejez.

“A ella le gustó mucho la posibilidad de no interpretar necesariamente una típica abuela”, recordó el cineasta.

Después vino el desafío del rodaje: jornadas en el calor y la humedad del Pacífico sur costarricense, en un entorno muy distinto al que la intérprete estaba acostumbrada. Según el director, García estuvo presente todos los días de filmación y mantuvo la disposición de aportar al personaje y a la película.

El premio en Chile llegó después de ese trabajo compartido.

“Me alegra un montón que se haya ganado ese reconocimiento en Chile porque se lo merece y mucho más”, expresó Villalobos.

Junto a García participan Natalia Regidor, Gloriana Vargas y Ericka Reinkendorf. La fotografía es de Nicolás Wong Díaz y la música original de Pablo Rojas Carballo, ambos colaboradores del cineasta en proyectos anteriores.

'Amor es el monstruo', tercer largometraje de Neto Villalobos Brenes, llegará a los cines de Costa Rica el 26 de noviembre, después de su recorrido por festivales internacionales. (Cortesía Neto Villalobos)

El dolor detrás de la historia

La semilla de Amor es el monstruo apareció en 2018, después de la muerte de la madre del director. Neto Villalobos desarrollaba otro proyecto, pero ya no encontraba el ánimo para seguir haciendo comedia. El duelo cambió la dirección de su trabajo.

“Esta película fue mi forma de lidiar con el duelo de la muerte de mi mamá”, contó.

Eso no significa que la protagonista sea un retrato de ella. El cineasta insiste en separar la experiencia personal de la ficción: tomó una emoción y, desde ahí, comenzó a inventar.

Recordaba a su madre como una mujer entregada a sus nietos. Esa cercanía le abrió una pregunta sobre los límites del afecto y sobre lo que una persona podría hacer si sintiera amenazado aquello que más quiere.

En 2019 se sumó al proyecto el escritor Diego van der Laat, con quien elaboró el guion. El proceso se convirtió en un intercambio de ideas que también le permitió digerir la pérdida.

La historia no permaneció intacta durante esos años. Mientras buscaban financiamiento, transformaron una de sus escenas en un cortometraje, también titulado Amor es el monstruo. Aquella experiencia sirvió para probar caminos y tomar nuevas decisiones para el largometraje.

“Si uno trata de hacer el mismo proyecto que empezó en el 2018 en el 2026, uno no es la misma persona”, explicó.

Neto Villalobos Brenes (derecha) encontró en esta película una forma de procesar el duelo por la muerte de su madre, sin convertir la historia en un relato biográfico. (Neto Villalobos/Suministrada)

Un trópico que también aprieta

Aunque la película se filmó completamente en Golfito y Corredores, la película no establece con precisión dónde ni cuándo ocurre. Su mundo tiene raíces reconocibles, pero no ofrece todas las coordenadas.

Villalobos encontró las locaciones durante sus visitas a Golfito, de donde es su esposa. Poco a poco, el paisaje comenzó a desplazar la idea inicial de rodar en San José.

Las antiguas edificaciones bananeras y la vegetación terminaron de darle forma a esa distopía tropical: un entorno en el que la naturaleza no funciona solo como postal, sino también como una presencia que encierra a los personajes.

“Me fui dando cuenta de que ahí estaba la película, que era cuestión de aterrizarla”, relató.

El rodaje se realizó entre agosto y setiembre de 2025. Para entonces, el proyecto había reunido una coproducción entre Costa Rica, Perú, Panamá, Chile y México.

La participación local también fue importante. Según Villalobos, realizaron un casting con más de 120 personas, principalmente mujeres y niños, del que salieron unas 60 que se incorporaron a la película sin experiencia previa en cine.

Para el director, esa colaboración permite ver otra cara de una producción: además de la historia que queda en pantalla, hay hospedajes, alimentación, transporte y trabajo contratado en las comunidades.

'Amor es el monstruo' se grabó en Golfito y Corredores. Al 'casting' de la película llegaron unas 120 personas. (Cortesía Neto Villalobos)

De los festivales a la sala de cine

Amor es el monstruo tuvo su estreno mundial el 14 de setiembre en la sección Centrepiece del Festival Toronto. Después pasó por festivales como Chicago, Filadelfia, Morelia y São Paulo, antes de sumar el reconocimiento a García en Chile.

En esos encuentros, Villalobos ha encontrado espectadores que conectan con los vínculos familiares y otros que se enojan con las decisiones de la protagonista. No le disgusta esa división: le interesa más provocar una conversación que entregar una historia con todas sus respuestas acomodadas.

“A mí me cae mal que el cine quede todo digerido”, afirmó.

Ahora espera descubrir qué sucede con el público costarricense. También quiere compartir el resultado con quienes participaron en la producción y todavía no han podido verlo.

Por eso, el estreno tendrá un regreso especial al lugar donde se construyó la película. El sábado 28 de noviembre habrá dos funciones gratuitas en el auditorio de la Universidad de Costa Rica en Golfito, a las 4 p. m. y a las 6:30 p. m.

A partir del 26 de noviembre, Amor es el monstruo podrá verse en Cinépolis, Nova Cinemas, Cine Magaly, CCM, Cine San Pedro y Pacific Cinemas, en Paso Canoas.

A sus 47 años, Villalobos, el menor de cinco hermanos que comenzó a experimentar con animaciones stop motion durante la infancia, sigue buscando historias que él mismo quisiera ver. Cambió la comedia por el thriller, pero asegura que el humor y la curiosidad por comprender a las personas siguen atravesando su cine.

Por ese motivo, para este estreno en particular, tiene una solicitud especial para el público: “Que lo vean no con los ojos de ‘voy a ver esta película porque es tica’”, pidió. La apuesta es otra: entrar a la sala, acompañar a esa abuela y descubrir en qué momento el amor deja de ser refugio para convertirse en una pregunta incómoda.