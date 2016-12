2016 en la TV tica: cierres inesperados y apuestas riesgosas

¿Qué fue de la pantalla chica local en los últimos 12 meses?

El cierre inesperado de populares programas y la llegada de nuevas producciones locales agitaron la televisión tica durante el 2016.

Como era de esperar, las principales televisoras del país: Teletica y Repretel, protagonizaron los ajustes más significativos en su programación; sin embargo, Canal 13 –del Sistema Nacional de Radio y Televisión– renovó su oferta.

Este año, canal 7 estrenó el programa de espectáculos y farándula De boca en boca (el 8 de febrero), relanzó la revista matutinaBuen día (el 22 de febrero) tras sacarla del aire por tres semanas. Ambos espacios transitaron por un tortuoso camino durante las primeras semanas al aire, mientras hallaban la fórmula ideal para conquistar al público.

También, Teletica produjo la segunda y tercera temporada de los formatos Tu cara me suena y Dancing with the Stars , respectivamente y a finales de mayo la empresa anunció el final de RG Elementos , programa sabatino infantil que permaneció al aire por casi cuatro décadas y que se clausuró por falta de público televidente (hoy el espacio se emite por YouTube). A mediados de agosto, esa televisora transmitió por cinco semanas los 15 capítulos de la telenovela costarricenseLa María.

“Teletica apostó fuertemente este año a la producción de contenido local. Las dos grandes galas de canal 7, Tu cara me suena y Dancing with the Stars , son proyectos muy ambiciosos que requieren de una inversión y un trabajo muy fuerte. Cierro el año con total satisfacción porque ambas apuestas de Teletica Formatos cumplieron con las expectativas de la empresa y de la teleaudiencia”, aseguró Paula Picado, directora de Teletica Formatos.

Con respecto a las novedades con las que buscaron audiencia a lo largo de este 2016, Picado comentó que todas las nuevas producciones de canal 7 nacieron con la consigna de “poder dar un servicio al país y al público”.

“ Buen día se ajustó a las necesidades de las nuevas generaciones. Entre quienes lo hacen hay mucha pasión y deseo, y desde su reestreno el programa ha pasado por varios procesos de ajuste porque planteó un concepto diferente a lo que había y se acostumbraba. Por otro lado, De boca en boca es un proyecto muy gustado por el público y para nosotros, como productores, son espacios lindos, porque representan entretenimiento sano”, agregó Picado, quien subrayó que, como empresa, siempre tratan de ajustarse a los cambios y las necesidades del mercado local.

En papel quedaron algunas mega producciones que esa televisora anunció que sacaría al aire en el 2016 como el reality de cocina Master Chef y el de competencia física Calle 7. Ambos proyectos fueron aplazados debido a los presupuestos e intereses de los anunciantes.

Sobre la propuesta televisiva con la que canal 7 enfrentó el 2016, Óscar Cruz, productor audiovisual y crítico de televisión de La Nación opinó que no hubo mayores sobresaltos puesto que los programas estrella de Teletica ( Tu cara me suena y Dancing with the Stars ) pecaron por falta de innovación.

“Siempre he comparado la manera en que los canales costarricenses hacen sus programas con un partido de fútbol, transmisiones que las saben hacer y las hacen bien pero cuando las dominan no hay innovación. No hay mejoras. Ahí queda. Eso le pasa a canal 7 con Tu cara me suena o Dancing : son programas que tienen cierta envergadura, pero muestran pequeñas diferencias en cómo se realiza un año y el otro. Las mejoras no son tantas y no se sienten, y la gente percibe una diferencia porque los participantes son otros”, consideró Cruz.

En relación con De boca en boca , opinó que no representó un giro a la oferta de entonces, pues no planteó novedades para un espacio de “noticias rosa”.

“ De boca en boca es un programa más. No vino a transformar lo que ya existía. Lo más interesante fue la franja horaria en la que se lanzó (a la 1:30 p. m.)”, aseveró Óscar Cruz, tras comparar el espacio con el extinto Intrusos de la farándula , de Repretel canal 11.

¿Y en La Uruca? Precisamente para Repretel, el 2016 fue un año de cambios, plasmados en las drásticas decisiones que tomaron los directivos de la televisora y que pusieron fin a producciones que gozaron de gran éxito por años.

La casi inamovible parrilla de Repretel, canal 11, fue objeto de renovación en los últimos 12 meses con producciones nuevas que, a juzgar por lo acontecido, no sedujeron al público ni, quizá, a los anunciantes.

El 8 de junio, la gerencia de Repretel anunció que luego de casi cinco años al aire, el programa de competencias y habilidades físicas Combate concluiría su ciclo para dar campo a una nueva producción: Batalla de talentos que se estrenó el 9 de agosto con un elenco de 12 atractivos jóvenes que buscaban abrirse campo en la escena local de la música, el modelaje o la televisión.

Batalla de talentos ( BDT ) fue un proyecto de humo: murió tres meses después. En su corta vida, BDT enfrentó un camino de espinas: tres días luego s de su lanzamiento, la modelo y presentadora Laura Ortega renunció al espacio, y semanas más tarde, las horas al aire se redujeron primero de dos a hora y media, y pocos días después a una hora.

Tras ello, el 4 de noviembre, Repretel anunció el final de la primera temporada del talent show.

La llegada de BDT a la pantalla provocó un reacomodo en la parrilla de canal 11, lo que provocó que el programa de espectáculos Intrusos dejara su horario de 10 p. m. y se trasladara al de las 6 p. m., lo que desembocó en un cambio drástico que acabó con su cierre, el 30 de setiembre.

Pese a las clausuras de espacios, Repretel estrenó el 3 de octubre el programa de historias de vida Contámelo todo , que sería conducido en principio por la exdiputada Andrea Morales, y que finalmente salió al aire bajo la presentación de la periodista Carla Castro, adicionalmente lanzó una nueva emisión del noticiero NC Once , a las 6 p. m.

Viva solicitó a Gastón Carrera, Director de Contenidos y Productor General de Repretel, un balance de lo que representaron estos 12 meses para la televisora; sin embargo, prefirió no emitir ningún tipo de criterio.

También se trató de obtener una reacción del presidente de Repretel, Fernando Contreras; empero, mediante una respuesta automática de su correo electrónico se nos informó que estaría fuera de la empresa hasta este miércoles 4 de enero.

El productor audiovisual Óscar Cruz opinó que Repretel tiene el músculo para sobreponerse en este 2017 y poner en pantalla producciones que no solo sean factibles para el negocio, sino para el gusto de la audiencia.

“Repretel es una empresa grande porque forma parte de un holding mayor con presencia en toda América, pero el problema es que acá en Costa Rica tienen un manejo casero de las cosas. En Repretel necesitan generar la creación de departamentos internos que les permita tener una mejor propuesta de cara a la audiencia. Les falta entender el gusto del costarricense en general, deben madurar más los programas antes de ponerlos en pantalla y tratar de medirle más el pulso a la audiencia”, dijo Cruz.

Con sello tico. Aunque con un impacto menor al de Repretel y Teletica, Canal 13 también abrió espacio este año a nuevas producciones ticas, aunque despidió de la pantalla la tradicional serieLa pulpería.

Pablo Cárdenas, director de ese canal, comentó que durante el 2016 la televisora estatal sacó a flote varias de las iniciativas en las que venían trabajando.

“Mientras que el 2015 requirió que nos enfocáramos en cerrar ciclos de programas que cargaban ya con un desgaste importante, el 2016 nos abrió grandes posibilidades de renovación con nuevos contenidos nacionales. Son producciones que tienen que ver, en la mayoría de casos, con creadores y productores nacionales con quienes hemos comenzado a establecer nuevas formas de relación, donde se estimula el talento independiente, se aprovecha la capacidad de producción de Canal 13 y se enriquece la oferta de contenidos de servicio público a las audiencias”, dijo.

De ahí que programas como Decile a mamá, La Urba, Sazonarte, Va de frente, Somos cultura, Costa Rica suena así y el “Festival de Cine tico” hayan sido las principales apuestas del Sinart para este 2016.

“Nos atrevemos a decir que todas estas nuevas propuestas rompen con lo que le gente se había acostumbrado a ver en el 13”, agregó Pablo Cárdenas.

Óscar Cruz afirmó que muchos de los programas de Canal 13 pueden significar una “grata” salida o escape para la audiencia que busca rozarse con contenidos más locales.

Desde una percepción global, Óscar Cruz considera que a lo largo de este 2016, la televisión nacional se enfrentó a una exigente audiencia que tiene sus gustos definidos cuando de producción nacional se trata, un público que puede ser a la misma vez tan complaciente como atroz.

Lo que viene en el 2017. A horas de que el 2016 pase a la historia, los canales costarricenses ya tienen definidos algunos de los proyectos que tendrán en pantalla durante el 2017. La directora de Teletica Formatos, Paula Picado, confirmó que la primera gran apuesta de canal 7 para el otro año será la tercera temporada de Tu cara me suena. Picado comentó que ya analizan la factibilidad de producir otros espacios, pero aún no están definidos.Repretel, por su parte, maneja con discreción sus proyectos del 2017, mientras que en Canal 13 anuncian dos nuevos programas para marzo próximo.











