Removerán seis lunares a Ítalo Marenco para prevenirle un cáncer

Presentador de Giros, de Repretel, asegura estar bien de salud

Ítalo Marenco está bien de salud, pero para garantizar que continuará así, el reportero de Giros deberá eliminar seis lunares cuya apariencia alertó a un médico de posibles riesgos de cáncer de piel en el futuro.

Las luces de alarma en torno a la salud de Marenco se encendieron el lunes, cuando el también actor hizo una visita casual al estudio de Giros , en Repretel, mientras un médico hablaba en vivo sobre lunares alterados.

“Me levanté la camisa y le enseñé al camarógrafo que soy muy pecoso. El médico me volvió a ver y me dijo que si podía pasar. En vivo, me levantó la camisa y el doctor Mauricio Mora señaló que uno de mis lunares de la espalda estaba alterado y que había que verlo con urgencia”, dijo el presentador. Fuera de cámaras el galeno le sugirió revisar los lunares e incluso le programó una cita para el martes anterior en la Clínica Bíblica.

Tras una revisión detallada, la conclusión médica fue de que dos lunares del abdomen y cuatro de la espalda del presentador debían ser suprimidos.

“En la Clínica Bíblica me dijeron que no es oficialmente cáncer de piel, pero que sí hay seis lunares que hay que cortar y darles tratamiento porque, si no, son el inicio de un futuro cáncer. Ahora hay que programar la cita para el procedimiento médico”, refirió.

Prevención. Según dijo, semanas antes Cindy Villalta, su esposa, le había manifestado que uno de los lunares de la espalda le había crecido con el tiempo; sin embargo, él obvió el comentario.

“Nunca le hice caso (a Villalta). Durante los 15 años que jugué fútbol (jugó en las divisiones menores del Deportivo Saprissa, fue ficha de Barrio México, Brujas F.C., Escazuceña y hasta del club italiano AS Cingolana) ni siquiera pensaba en el bloqueador, pero ahora que uno está mayor entiende lo importante que es la prevención desde siempre”, dijo.

Doy gracias a Dios que me detectaron a tiempo; mi deber ahora es invitar a las demás personas a que se revisen para que no sufran cáncer de piel”, expresó el presentador.

Ítalo Marenco aseguró que nunca ningún lunar ni le picó ni le dolió, pero pese a ello proseguirá con el tratamiento dictaminado por el médico.

“Hay muy poca cultura sobre el cáncer”, manifestó Marenco, quien tras el cierre de Combate y Batalla de talentos –ambos de canal 11– se desempeña como reportero de la revista matutina Giros.

Marenco hizo una invitación para que las personas cuiden más de la salud, y principalmente a aquellas que, como él, tienen muchas pecas en su cuerpo.











