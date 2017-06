Xbox One X, la nueva consola de Microsoft, saldrá al mercado el 7 de noviembre y costará $500

Microsoft por fin reveló al mundo su nueva consola, el Xbox One X– la cual se conoció en un principio como Project Scorpio–. Así se dio a conocer este domingo en Los Ángeles, durante la conferencia de tecnología y entretenimiento E3.

La Xbox One X saldrá al mercado el 7 de noviembre de este año y, según sus creadores, por sus capacidades técnicas será la consola más potente jamás creada. Según Phill Spencer, cabecilla de Microsoft, el Xbox One X podrá correr videojuegos de sus dos antecesoras la Xbox One, a Xbox 360 y el Xbox original.

Esta consola costará $500

Especificaciones técnicas. El proyecto Scorpio podrá procesar 6 teraflops (medida que determina la velocidad máxima de una computadora), muy por encima del PlayStation 4 Pro que salió al mercado, el año pasado, corriendo a 4,14 teraflops, mientras que el PlayStation 4 regular corre a 1,84 y el Xbox One tiene una capacidad de 1,32.

El Scorpio contará con un CPU x86 de 8 núcleos a 2,3 GHZ,

Microsoft mantendrá el procesador Jaguar de la marca AMD que viene manejando desde el Xbox One y optimizará la memoria RAM a 12Gigabytes GDDR5 (compartidos entre el sistema y la GPU) un salto de calidad notable en comparación a los 8GB DDR3 de RAM / 32MB de ESRAM que tenía el Xbox One.

Videojuegos. En la presentación Mircosoft mostró el primer adelanto de los videojuegos Forza 7 que saldrá en el 2017 , Metro Exodus el cual lllegará a la venta en el 2018, el próximo Assassin's Creed Origins y Battlegrounds

Noticia en desarollo.

