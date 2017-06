E3 2017: Análisis y predicciones de las conferencias más importantes

Llega de nuevo esa época del año que todos los jugadores estamos esperando. Así es, el E3 2017 y sus conferencias inician a partir de mañana. Por tanto, decidí recopilar una especie de análisis corto y predicciones simples sobre que podemos esperar de cada plataforma.

Antes los dejo con los horarios de cada conferencia:

EA - Sábado 1:00 pm

Xbox - Domingo 3:00 pm

Bethesda - Domingo 10:00 pm

PC - Lunes 11:00 am

Ubisoft - Lunes 2:00 pm

PlayStation - Lunes 7:00 pm

Nintendo - Martes 10:00 am

Nintendo:

Puede que Nintendo sea la compañía de la que sea más fan. Pero eso es porque es la que conozco de más tiempo y por ende es de la que menos espero.

Año con año los fans asistimos a sus presentaciones, solo para salir decepcionados. Con el anuncio del Nintendo Spotlight de este año, un evento web con una duración de apenas 30 minutos, las perspectivas no mejoran. Aunque si hay que darle a la compañía que sus decisiones han mejorado bajo la dirección de Tatsumi Kimishima y con respecto al Nintendo Switch.

Pero siendo sincero creo que la conferencia se va a basar en Super Mario Odyssey, nuevos Deluxe como Súper Smash, un par de first party y otro par de third parties interesantes.

Los que esperan Pokémon Switch, siento decepcionarlos, pues creo que este anuncio quedará para el próximo E3. De hecho, no me queda claro que tengan un anuncio megatón, a pesar de que me queda la ilusión compartida por miles de fans de ver un nuevo Metroid. El asunto es , que contra opinión popular en facebook y grupos, Metroid no es una bomba, es simplemente lo esperado y nunca ha sido un juego de mover masas.

Predicción: El Nintendo Switch se va a confirmar como consola secundaria, los fans de Nintendo van a quedar felices, los que no están convencidos al día de hoy van a continuar igual. El 3DS sigue vivo.

Sony Playstation:

La conferencia de PlayStation se va a tratar sobre Sony tratando de afianzar su posición como líder. Si bien no se ve mucho en el horizonte, Sony es experto en vender. Ya sea humo o consolas, da lo mismo. Por algo hay 60 millones de PlayStation 4 vendidos hasta el momento.

God of War y The Last of Us 2 van a ser presentadas como la segunda venida de Jesucristo. Los third parties van a ser presentados como propios y todo el mundo va a pensar que necesita un PS4 si no lo tiene ya. De sorpresas pues espero una IP nueva, estilo a lo que hicieron con Horizon. Por otro lado, no me sorprendería una aparición de Kojima a pesar de que ya lo negó. Como si se le pudiera creer nada.

Predicción: Sony va a dejar claro que si te gusta jugar en consolas y no tienes un PlayStation 4, necesitas uno.

Xbox:

Microsoft desde mi punto de vista tiene la papa en la mano para llevarse el E3. Pues es el único que tiene el anuncio de una consola nueva y no cualquier consola, sino la más poderosa de la historia. Sin embargo, la pregunta que todos nos hacemos no radica en el ámbito del hardware. Sino:

¿Cuáles van a ser los juegos? Y a esto debe responder y con fuerza el equipo de Phil Spencer y compañía. Cualquier otra cosa que no sea una plétora de juegos tanto propios con algún third party exclusivo va a dejar a Microsoft en una posición complicada sin importar si el precio es bueno o no. El asunto es que Phil Spencer ha anunciado una conferencia de más de 90 minutos, lo que deja entrever que Microsoft está preparado para la gigantezca tarea.

Personalmente y al igual que con Sony, espero nuevos IP que nos recuerden a la primera vez que vimos Gears of War y Microsoft nos convenció que el futuro era ahora.

Predicción: El precio de la consola va a ser justo para lo que ofrece, la consola va a probar ser muy poderosa y los juegos presentados van a ser suficientes para darle vida por al menos un año más. Sin embargo, la pregunta de la fortaleza de su catálogo first party va a seguir en al aire, sobre todo si deciden seguir sacando todo para PC.

PC:

No espero nada. He esperado dos años y en ambos he salido muy decepcionado. Ni siquiera la entrada de Intel me hace creer otra cosa. Espero lo mismo de los años anteriores. Un talk show con juegos indies o clase B. Mientras Blizzard y Valve no participen este show no va a dejar de ser una anécdota.

Predicción: Van a anunciar Half Life 3 y el mundo va a acabar. La broma se cuenta sola.

