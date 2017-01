Recibir paquetes desde China tendrá un costo adicional con Correos de Costa Rica

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Correos de Costa Rica dejará de entregar paquetes provenientes de China comprados en línea a partir del primer trimestre de este 2017, confirmó Jorge Solano, gerente comercial de la empresa.

Solano explicó que la nueva directriz obedece a que el pago por el servicio no cubre el costo de entrega.

Si el cliente quiere recibir el paquete en la puerta de su casa, deberá cancelar un monto adicional que aún no ha sido definido, pero se establecerá en las próximos meses.

Los artículos podrán retirarse en centros de entrega especializados en paquetería china los cuales se ubicarán en zonas estratégicas en todo el país, detalló el representante.

Esta medida podría afectar a los consumidores que realizan sus compras en los próximos días, pues las entregas tardan entre dos y tres meses. Para entonces puede que la mercancía deba ser retirada en los mencionados centros.

La intención del cambio es que los consumidores se afilien a un casillero electrónico exclusivo para estos sitios y desde allí decidan si desean recibir el paquete en la casa o trabajo y que dicho importe se cancele desde la misma plataforma.

Además de la entrega personal, la suscipción le permitirá al cliente rastrear al paquete en el país, tener mejores tiempos de entrega (15-30 días) y recibir notificaciones.

Costa Rica pasó del puesto 60 en 2015 al puesto 40 el año anterior en el Ranking de Compradores Mundiales de comercio electrónico en China, según la oficina de correos de ese país asiático, organismo que distribuye los paquetes comprados por esa vía a todo el mundo.

En 2016, Correos gestionó más 400.000 envíos mensuales de este tipo de paquetes, que en su gran mayoría (80%) son pequeños. La tendencia es de crecimiento desde octubre de 2014, cuando por primera vez hubo un aumento mensual importante y se pasó de 11.000 paquetes en setiembre a 39.000 el mes siguiente.

Desgaste y pérdidas

Correos de Costa Rica está operando al 119% de su capacidad debido en buena parte a las mercancías que compran internautas de Costa Rica en China. Eso implica entregas tardías y pago de horas extras al personal.

Los paquetes chinos, comprados en sitios como Wish o Aliexpress, son entregados en la modalidad tradicional y no como courier, por lo que la capacidad instalada no es apropiada para su recibo, dice la empresa.

La tarifa de Correos para distribuir una carta de peso de 0 a 20 gramos a nivel nacional es de ¢420. Mientras, los paquetes que vienen de China son catalogados como cartas y pagan el equivalente a ¢185.

"La plataforma de distribución de Correos de Costa Rica está basada en la distribución de correspondencia y las condiciones no están dadas para la distribución de paquetería", explica la empresa en un informe entregado a la Contraloría General de la República para la justificación del alquiler de un nuevo edificio.

Para 2017, Correos prevé recibir ingresos por ¢480.000.000 de este tipo de paquetería proveniente del país asiático. Este monto es un 2% del total de ingresos previstos para el próximo año.

"La distribución de paquetería china se traduce en un costo muy alto de operación del cual no se recupera la inversión", señala el mismo documento.

Resultados 2016

En 2016, Correos obtuvo ganancias por ¢17.000 millones, un crecimiento del 13% con respecto al 2015. Para el proximo año se está previendo un crecimiento de 10%, según el gerente Jorge Solano.

Un 70% de los clientes son corporativos y 30% son físicos. De los clientes corporativos, el 60% son privados y el restante son instituciones del Estado como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o el Banco Nacional.

El servicio rápido de entregas, la plataforma que utilizan corporativos, ventas por catálogo, bancos y otras entidades, generó ¢6.500 millones en 2016, mientras que por el servicio tradicional Correos recibió ¢5.300 millones.

Los servicios tradicionales y la gestión de trámites públicos, la operación del centro de llamadas o ventanilla, siguen entre los servicios que más frecuentan los usuarios en Correos. Solo entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016, la solicitud de certificaciones registrales, pasaportes o cédulas de residencia, creció 17%.

El 2016 también representó un aumento en la planilla de la empresa, que alcanzó los 2.000 empleados.

