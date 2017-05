Cuando Esteban Alvarado se convirtió en el quinto portero de la Sele

Proyecto Gol, San Rafael de Alajuela

La presente lista de Óscar Ramírez destinó un espacio todavía mayor para los porteros. Cuando aún tres arqueros parece mucho ante la indudable condición de titular de Keylor Navas, el timonel patrio decidió aprovechar las horas extra de trabajo que se ganará con la semana larga, para incluir un meta adicional en la nómina.

Ese cuarto portero no es Esteban Alvarado; tampoco es el tercero y menos el segundo. Hoy por hoy, y desde hace rato, el lugar como primer suplente le pertenece a Patrick Pemberton, quien no falta nunca en las listas del seleccionador.

En el orden jerárquico aparece Navas como el número uno, después Pemberton, y luego Danny Carvajal y Leonel Moreira aspirando a ser ese tercer cancerbero, ambos precedidos por campañas aceptables en la S y el Team.

Todo hace indicar que luego vendría Alvarado (no hay otro de nivel actualmente), que aparece como el quinto portero, a las puertas de los duelos ante Panamá (8 de junio) y Trinidad y Tobago (13 del mismo mes), que le podrían dar a Nacional un empujón casi definitivo para visitar Rusia en el 2018.

LEA: Óscar Ramírez: 'Necesitamos esos seis puntos para ponernos en una posición muy aceptable'

Al guante de oro de Egipto 2009 se le castiga por la falta de regularidad en el Trabzonspor de Turquía, un país que vive una situación compleja. Con este argumento explicó Machillo sus últimas ausencias.

De lo que dijo el técnico previo a los duelos ante México y Honduras se interpreta entre líneas que la complicada situación política de Turquía complica su presencia en la Sele, por lo que prefiere no exponerlo, a no ser que vaya a tener la oportunidad de jugar y mostrarse en la oncena nacional.

Con una semana larga por delante, esta convocatoría le hubiera permitido adaptarse al trabajo meticuloso del estratega, detallista en las funciones tácticas de los porteros.

No fue así. Esta vez, el asistente Alejandro Larrea explicó la ausencia con mucha más sencillez.

"A Esteban hay que buscarle ese momento, pues Óscar (Ramírez) también lo tiene en mente, pero ahorita hay gente por encima de él en la Selección", recalcó Larrera.

Hay cuatro guardavallas encima de él, para ser exactos. Larrea enfatizó en que la cercanía con el país le ha favorecido a los otros arqueros, ya que esto le ha permitido a Ramírez acumular más tiempo de trabajo.

LEA: Costa Rica reserva más de medio tiquete a Rusia si gana los dos partidos de junio

En la era Machillo, Alvarado suma un partido como titular. Fue en la cuadrangular, cuando jugó los 90 minutos frente a Panamá en el 2016. Antes, disputó los cuatro duelos de la Copa Oro en el 2015.

En la era de Paulo Wanchope pasó a ser el segundo portero, pero en este proceso inició como el tercero, y en la actualidad parece estar aún más rezagado.

En el Trabzonspor suma dos partidos como titular en la liga y dos en la copa, todos jugados durante este año.

Trabajo acumulado. Dentro del objetivo de este microciclo, en el que hay más días de lo habitual, es darle oportunidad a los porteros para que se adapten a la filosofía de juego y puedan rendir en la Copa Oro, en donde es probable que Machillo utilice un equipo alternativo, empezando desde la portería.

"Tenemos que estar atentos porque a Keylor le puede suceder algo y por eso tenemos que tener cuatro porteros. Yo prefiero a alguien que lo tengo conmigo trabajando y que sé lo que me va a hacer, a que venga solo dos días", añadió Larrea, con relación a la ausencia del espigado guardavallas.

A sabiendas de que el ritmo de juego, la continuidad y la cercanía con Machillo son las ventajas competitivas de los porteros del plano local, ellos se concentran en afianzarse lo antes posible.

Moreira ha tenido que esperar al igual que Carvajal, pero al parecer el tiempo de juego acumulado en la pasada Copa Uncaf les permitió ganar puntos para permanecer en las listas de Ramírez para la eliminatoria.

También existe la autocrítica en estos porteros, que reconocen que la competencia es dura y necesitan mejorar para sostenerse en las nóminas del seleccionador nacional.

"Este año lo he tomado con mucha madurez. He visto errores que me han costado goles y por dicha he salido bien con mi club", recalcó Moreira.