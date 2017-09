Giancarlo González: 'A mí no me gusta irme sin jugar'

Giancarlo Pipo González regresó a Italia, este miércoles, con el propósito de trabajar más duro para ganarse un puesto en el Bolonia y recuperar el campo en la defensa de la Selección Nacional.

El Pipo no viajó con la Tricolor a Estados Unidos porque debía purgar un partido de castigo por la expulsión que sufrió ante Panamá.

TAMBIÉN: Costa Rica podría clasificar hasta con una derrota contra Honduras

VEA: Óscar Ramírez es el técnico con mejor rendimiento en eliminatorias

Sin embargo, tampoco actuó este martes en el empate (1-1) entre Costa Rica y México.

"Tranquilo, como todo futbolista quiero jugar, pero no se pudo, por decisión del cuerpo técnico. Los compañeros hicieron un gran partido en Estados Unidos y acá sumamos cuatro puntos en dos partidos difíciles, pero todavía no amarramos la clasificación, está ahí a un paso y no nos podemos quedar conformes", expresó el central.

González tratará de ganarse un puesto en el once que Óscar Ramírez alineará el 6 de octubre en el penúltimo juego de la hexagonal final de Concacaf, que será en casa ante Honduras.

DE INTERÉS: Keylor Navas: 'Uno no se siente invencible'

"A mí no me gusta irme sin jugar y todas esas cosas, hay cosas que pasan en el fútbol que por ahí lo condicionan a uno, pero estoy tranquilo, siempre he trabajado fuerte, voy a trabajar igual o aún más fuerte y sé que en el momento en el que me toque la oportunidad, voy a estar preparado", reseñó.

LEA: Bryan Ruiz regresa al Sporting a la espera de una opción interesante

Y agregó: "Tenemos que regresar a los equipos, tratar de entrenarnos bien y agarrar ritmo, porque en un mes sabemos que tenemos una final en casa".

El último juego oficial del Pipo fue el 12 de agosto, cuando disputó los 90 minutos en la derrota del Bolonia frente al Cittadella, por la Copa Italia.

Por la Serie A, el tico fue suplente contra Benevento y Torino.

"Es un reto para mí buscar la titularidad, estoy en un club nuevo. Por ahí llegué tarde por la Copa Oro, no hice pretemporada de lleno con el equipo, pero no hay excusas, estoy entrenando fuerte con ellos y ahora lo que me toca es demostrar en el campo y cuando me toque la oportunidad jugar bien", apuntó González.