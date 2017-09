Jake Beckford pasó de la zozobra a la titularidad en Alajuelense

Alajuela

¿Cómo juega Jake Beckford? Esa era una pregunta frecuente entre los seguidores de Alajuelense en los primeros partidos del campeonato.

El contención ni siquiera era convocado por Benito Floro, quien luego del amistoso de pretemporada contra Motagua de Honduras dijo que a Beckford y a Álvaro Aguilar los había contratado, pero que estaban a prueba.

"No voy a mentir, fueron fechas bastante difíciles, bastante complicadas con el profesor Benito, pero siempre estuve trabajando de la mejor manera, con la mejor disposición y si me llegaba el chance de jugar siento que estaba preparado para hacerlo con él o con este cuerpo técnico, que de esta manera ha sido", afirmó Beckford.

La situación fue confusa y, de cierta forma, desmotivante.

"En realidad era un poco complicado, tal vez escuchaba las cosas afuera, en los medios, pero con el profesor Benito las cosas siempre estuvieron claras, él había hablado con nosotros, que el grupo que estaba se mantenía y eso, entonces por mi cabeza en ningún momento pasó el irme a préstamo o algo así", relató.

Tanto Beckford como Aguilar nunca perdieron la fe de recibir una oportunidad, algo que Wílmer López les concedió.

"Siempre estaba la incertidumbre de qué pasará o así, pero seguí entrenando de la mejor manera y gracias a Dios llegó el momento".

En su caso, él pasó de la zozobra a la titularidad, porque jugó los 90 minutos en el empate de los erizos con Pérez Zeledón (3-3) y repitió el domingo pasado contra Liberia.

"Siempre seguí trabajando de la mejor manera, con la misma disposición, lo que necesitaba era la confianza y el chance de poder jugar para demostrar lo que podía hacer adentro del campo", Jake Beckford.

Su debut se produjo a raíz de que Luis Miguel Valle se lesionó, pero para el partido en la pampa estaba recuperado y Jake se mantuvo en la oncena estelar de la Liga.

"Cuando llegó el nuevo cuerpo técnico el que comenzó jugando fue Valle, por ahí quedé fuera de las convocatorias, siempre trabajando de la mejor manera y la competencia es muy sana. El domingo no se sabe quién va a jugar, eso hace que la semana sea competitiva y en realidad estoy muy contento de poder estar jugando, pero respetando a los demás compañeros", señaló Beckford.

Según las estadísticas de La Nación, en los 180 minutos que ha jugado, el contención recibió ocho faltas y cometió tres.

"Me he sentido muy bien, hay que corregir unas cosas que el profe me ha pedido, pero espero seguir haciéndolo de la mejor manera".

Beckford reconoce que estar entrenando no es lo mismo que jugar, "pero es la preparación que te da para siempre estar listo en el momento en que te toque y a mí me pasó de esa manera. Con el profe anterior estaba ahí, entrenando y llegó el nuevo cuerpo técnico y por dicha estaba listo".

En sus últimas dos ruedas de prensa, el Pato López elogió el aporte de Beckford, algo en lo que concuerdan otras figuras de la Liga.

"Es un jugador bastante interesante, es un jugador que desde que debutó con nosotros ha hecho cosas importantes y positivas, así que estamos contentos con él. En el caso mío, que somos los que tenemos que estar ahí más en el centro, nos hemos entendido bastante bien. Lo felicito, pero sabemos que tanto él como todos nosotros podemos seguir dando más, pero lo respaldamos y apoyamos como siempre", apuntó José Luis Cordero.

Mientras, Jonathan McDonald destaca que en la semana se trabaja mucho, tanto la posesión del balón como en movimientos del medio campo hacia adelante.

"Es importante el peso que da Jake al ayudarnos en la salida, en las jugadas, a pasar bolas claritas desde atrás, es algo que no teníamos en el semestre pasado y que estamos implementando ahora con Wílmer. Él siempre se destacó por tener la pelota, tocar y hacer buen fútbol, y creo que eso es lo que quiere imprimir en la Liga", reseñó McDonald.

Alajuelense visitará a Cartaginés el domingo, a las 4 p. m., en el Estadio Nacional.